Inter-Samardzic, la Juve risponde subito: che colpo!

La Juventus è pronta ad un grandissimo colpo: risposta a Marotta, ecco il big che sta per diventare bianconero

Quella a cui stiamo assistendo è stata fino a questo momento una delle estati più caldi di sempre. E anche in sede di calciomercato, dove le big di Serie A si muovono senza sosta, le novità sono state parecchie.

In casa Juventus la situazione, al momento, è decisamente ben chiara. L’arrivo di Cristiano Giuntoli in quel di Torino ha confermato le intenzioni decisamente ambiziose della proprietà bianconera. La Juventus dovrà tornare a competere ad alti livelli, in Italia ed in futuro anche in Europa. E per farlo, per rilanciare un progetto che numeri alla mano negli ultimi tre anni può facilmente essere definito fallimentare, ci sarà bisogno di agire con decisione in sede di calciomercato.

Fino a questo momento sono stati gli addii a tenere banco nella rosa allenata da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, confermato e forte anche di un ricco contratto firmato fino al 30 giugno 2025, è chiamato a guidare la rinascita di una rosa che sta già cambiando molto. E gli addii di Cuadrado – finito proprio all’Inter – Di Maria e Paredes lasciano comunque dei vuoti complicati dal colmare nel breve periodo.

Niente Inter, sarà bianconero: Juve, colpaccio in arrivo

E se Timothy Weah può rappresentare una carta interessante, un prezioso jolly da plasmare nei prossimi anni, una delle priorità della ‘Vecchia Signora’ rimane rimpolpare il centrocampo. La conferma di Adrien Rabiot, che alla fine ha deciso di rinnovare per un altro anno il suo contratto in scadenza, è oro colato. Ma non può più bastare. Perchè le condizioni fisiche di Pogba non danno la minima garanzia ed il solo Locatelli non può essere sufficiente.

Ecco che, per tale ragione, la priorità da qui a qualche giorno – se non settimana – è la firma di un nuovo centrocampista. E se l’Inter ha ormai chiuso l’acquisto del gioiello dell’Udinese Lazar Samardzic per 15 milioni di euro più il cartellino del talentuoso Fabbian (per il quale Marotta ha mantenuto la ricompra), d’altro canto la società torinese è pronta a rispondere con uno dei nomi che l’Inter ha corteggiato da tempo e che adesso Giuntoli sembrerebbe davvero vicino a far firmare per la Juventus. Si tratta, ovviamente, di Franck Kessie.

Abbandonato da Xavi dopo un solo anno al Barcellona – tutt’altro che esaltante – l’ex milanista si starebbe finalmente convincendo ad accettare la proposta della Juventus. Un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, per il quale la società catalana ha già dato da alcuni giorni il via libera.