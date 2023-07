Nuova beffa per la Juventus, bianconeri senza parole

Massimiliano Allegri rischia di perdere un grande colpo già in tasca: clamorosa beffa estiva per la Juventus

È un’estate destinata a diventare già bollente quella che la Juventus di Massimiliano Allegri vivrà, soprattutto in sede di calciomercato. Da questo punto di vista, le idee non mancano assolutamente.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per completare una rosa che l’anno scorso, per lunghi tratti, ha dimostrato di essere inadeguata in diverse zone del campo. Le uscite non sono di certo mancate (Di Maria e Cuadrado su tutti) ma adesso in quanto ad acquisti un profilo che è in cima alla lista della ‘Vecchia Signora’ rischia di scomparire in una bolla di sapone. Tra le priorità della Juve, durante l’estate, vi è certamente quella di rinforzare il centrocampo.

Un reparto che sta cambiando parecchio: a partire dall’addio di Leandro Paredes. L’argentino, giunto in prestito dal PSG, ha deluso Allegri ed è così che il ritorno in Francia è stato inevitabile. Così come sarà inevitabile la cessione di Denis Zakaria, per fare cassa, visto che lo svizzero (come anche Arthur, approdato alla Fiorentina) non rientra nei piani del ‘Conte Max’.

Al di là della soddisfazione per la permanenza con rinnovo di quello che è certamente il centrocampista più importante per l’allenatore livornese, Adrien Rabiot, c’è una questione che rischia di diventare scottante.

Juventus spiazzata: il colpaccio può sfumare

Parliamo di Franck Kessie, centrocampista ormai scaricato dal Barcellona dopo un solo anno in Catalogna. L’ex milanista non ha convinto Xavi che ha dato a Laporta il via libera per l’addio immediato: e la ‘Vecchia Signora’, in tal senso, si è mossa prima di tutti. Kessie piace tanto ad Allegri ma adesso c’è un top club pronto a fare sul serio e che potrebbe strappare sotto al naso il 26enne di Ouragahio.

Si tratta del Tottenham che, reduce da un’annata fallimentare (ha chiuso all’ottavo posto in Premier League) vuole tornare a brillare, a partire da un grande colpo in mediana. Ed è qui che, stando a quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’, vengono fuori i problemi per la Juventus.

Perchè nonostante il vantaggio bianconero gli ‘Spurs’ potrebbero accelerare e addirittura in tempi record la trattativa per l’approdo di Kessie in quel di Londra. In tal senso, Giuntoli starebbe lavorando senza sosta per portare l’affare al traguardo: nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità decisive per il destino del talento ivoriano. In quello che sarà probabilmente stato il suo unico anno in Spagna, l’ex Milan ha collezionato 43 presenze tra campionato e coppe, 3 gol e 3 assist vincenti.