Berrettini-Satta, scelta definitiva: il dettaglio spopola sul web

Dopo settimane di sussurri e voci di corridoio, arriva la scelta definitiva tra Berrettini e Satta: la notizia spopola sul web.

Wimbledon è alle spalle e, in attesa di tornare in campo per gli appuntamenti sul cemento, Matteo Berrettini si sta godendo un periodo di relax con la sua amata Melissa Satta. Un modo per rafforzare un rapporto ancora alle prime fasi e per capire se le cose tra loro possono funzionare o meno. Satta-Berrettini, arriva la scelta definitiva: il gossip circola sul web (Ansa) – Calciomercatoweb.it

E a quanto pare la relazione è molto più solida di quanto si potesse pensare in un primo momento. In questi giorni è arrivata infatti una scelta definitiva, e un dettaglio social è diventato virale sul web, facendo impazzire i loro fan. Criticatissimi fino a Wimbledon, i due possono finalmente godersi un periodo di vera serenità. In molti infatti avevano ipotizzato che i problemi in campo del giocatore romano fossero da ricondurre alle troppe ‘distrazioni’ extra-campo.

Per una pura e semplice coincidenza, il crollo dei risultati di Matteo era infatti arrivato proprio quando la sua relazione con Melissa era diventata di dominio pubblico. Ma si trattava di un caso, e lo ha dimostrato lo stesso Berrettini a Wimbledon, disputando un ottimo torneo e riuscendo finalmente a giocare il suo miglior tennis, costretto a piegarsi solo davanti allo strapotere di Carlos Alcaraz, un fenomeno in questo momento ingiocabile per tutti, eccetto Djokovic.

Per premiarsi dopo questo improvviso exploit, Matteo ha quindi deciso di godersi un periodo di riposo con la fidanzata, e nell’occasione i due hanno preso una scelta definitiva che ha sorpreso i fan.

Melissa Satta e Berrettini fanno sul serio: la decisione è sorprendente

Che i due facessero sul serio era abbastanza palese ormai. Ma a quanto pare hanno intenzione di bruciare davvero le tappe. Lo ha dimostrato questo periodo di vacanze in Sardegna. Oltre a cementare il loro rapporto, e quello in particolare tra Matteo e Maddox, il figlio avuto da Melissa con Boateng, è servito infatti anche a un altro evento molto importante nella vita di qualunque coppia: la presentazione in famiglia.

L’ex velina ha infatti deciso di far conoscere ai suoi familiari l’amato Matteo, e lo ha testimoniato una foto pubblicata sui social da Maximilian, suo fratello. Nello scatto di un tranquillo e felice pranzo in famiglia si possono vedere Enzo Satta, il papà della nota showgirl, insieme a Riccardo, il suo primogenito, a Maximilian e ovviamente a Melissa e Matteo, sorridenti insieme al piccolo Maddox.

Insomma, il loro rapporto va a gonfie vele, l’amore è sempre più forte e gli esperti di gossip a questo punto hanno pochi dubbi: una proposta di matrimonio potrebbe arrivare presto, considerando che Melissa ha già presentato i suoi al fidanzato e che ha già avuto modo di conoscere anche i possibili futuri suoceri durante il torneo a Monte Carlo.

Per ora si tratta solo di rumor, indiscrezioni, di voci di corridoio che potrebbero essere destinate a rimanere qualcosa di infondato. Ma una cosa è certa: Satta e Berrettini sono felicissimi insieme e non hanno alcuna intenzione di lasciar vincere tutti i loro detrattori. E in fin dei conti è giusto così.