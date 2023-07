Stankovic, l’Inter ha deciso: ecco il piano

Ecco cosa ha deciso l’Inter per il figlio del grande Dejan Stankovic. Il giovane portiere pare aver impressionato tutti con le sue abilità.

Uno dei grandi crucci dell’Inter per l’inizio della nuova stagione sportiva riguarda la porta. Infatti, con un colpo solo, la squadra di Simone Inzaghi ha perso tutti e tre i propri estremi difensori, in rosa fino allo scorso mese di giugno.

André Onana è stato ceduto con una grande maxi-plusvalenza, per ben 57.5 milioni di euro (bonus compresi) al Manchester United. Un addio doloroso, visto che il camerunese aveva dimostrato tutta la sua qualità sia tra i pali che col pallone tra i piedi nella sua unica stagione interista. Poi Samir Handanovic e Alex Cordaz, rispettivamente secondo e terzo portiere, sono partiti per scadenza di contratto.

In accordo con la società, i due portieri hanno deciso di non rinnovare e di provare nuove strade. Dunque l’Inter ha un vuoto tra i pali, che potrebbe essere riempito da Filip Stankovic, il sorprendente estremo difensore e figlio d’arte classe 2002. Stankovic è figlio del grande Dejan, ex centrocampista serbo di Lazio e Inter e oggi allenatore che ha tentato di salvare una Sampdoria disastrata con grande coraggio. Il giovane Filip gioca invece in porta dove sta dimostrando ottime qualità atletiche.

Stankovic chiede spazio: ecco cosa farà l’Inter con il figlio di Deki

Il ragazzo di origine serba si è fatto valere nella tournée giapponese, in particolare nel match tra Inter ed Al-Nassr, con diverse parate eccellenti che hanno evitato la sconfitta per i nerazzurri. Stankovic è un portiere, reattivo, forte fisicamente e soprattutto con una buona maturità tra i pali, dopo i due anni giocati in prestito al Volendam in Olanda.

Ma Stankovic può essere realmente utile all’Inter? In molti sostengono di sì, magari come secondo portiere alle spalle di Yann Sommer, lo svizzero che sembra sempre più vicino a diventare nuovo numero 1 nerazzurro. Eppure l’Inter ha un piano diverso per il giovane Stankovic. L’idea è quello di farlo giocare e maturare ancora un anno altrove. Ma stavolta in un club più vicino a Milano rispetto all’Olanda, dove ha accumulato comunque molte presenze da titolare.

Stankovic potrebbe dunque andare in prestito in Serie A: l’Inter cercherà un club di medio-basso livello che voglia puntare su Filip e concedergli lo spazio necessario. Intanto mister Inzaghi attende ancora i nuovi portieri.

Oltre a Sommer, l’Inter punta sempre il calciatore ucraino Antaolij Trubin, giovane numero 1 dello Shakhtar. Se arrivassero entrambi, per Stankovic non vi sarebbe spazio o opportunità di mettersi in mostra.