Calciomercato Inter: arriva l’attaccante, bruciata anche la Juve

L’Inter non demorde bruciando anche la concorrenza della Juventus: colpo da urlo in attacco per Simone Inzaghi

Un momento decisivo per andare a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Un intreccio decisivo per arrivare subito al big in attacco. Ora l’Inter vuole bruciare la concorrenza senza mettere da parte nessun discorso avvincente per provare a rinforzare il reparto offensivo dei nerazzurri.

La dirigenza nerazzurra è sempre molto attenta a puntellare la rosa dell’Inter in vista della prossima stagione. Sono arrivati diversi profili giovani, ma altamente interessanti come Bisseck, Frattesi e Thuram in attesa del colpo Samardzic. Ora il ds Piero Ausilio ci proverà ancora una volta per ingaggiare il validissimo attaccante, già nel mirino dei migliori club europei. Un innesto di valore per regalare un profilo da urlo a Simone Inzaghi, che si aspetta altri rinforzi per le giuste alternative all’interno della rosa a sua disposizione.

Calciomercato Inter, colpo in attacco: che rinforzo per Inzaghi

La Juventus ci aveva fatto più di un pensierino per andare a rinforzare il reparto offensivo, ma Dusan Vlahovic ha bloccato al momento il mercato in entrata dei bianconeri. Ora l’Inter non bada a spese e vuole riprovarci.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole provarci ancora una volta per l’attaccante canadese del Lille, Jonathan David. L’ha seguito il Tottenham come possibile sostituto di Harry Kane in caso di addio dell’attaccante inglese: sulle sue tracce c’è ancora il Psg. Piero Ausilio lo vorrebbe avere in maglia nerazzurra da almeno tre anni, ma nonostante i costi elevanti non ha messo da parte definitivamente l’idea. La sua valutazione è al momento di 50 milioni, ma sono convinti che si scenderà fino ad una quotazione di 40 ad agosto.

L’Inter risparmierà sul trasferimento di Trubin per cercare così di riprovarci senza sosta per l’attaccante canadese. Anche il Napoli aveva pensato a lui in caso di addio di Victor Osimhen, che dovrebbe firmare a breve il rinnovo con il club partenopeo. Un altro possibile innesto di qualità assoluta per Simone Inzaghi, che si aspetta nuovi colpi in questo mese di agosto infuocato quando ripartirà anche il campionato italiano. Un attaccante di livello internazionale per arrivare a competere in Serie A e in Champions League per emulare il percorso dello scorso anno, ma questa volta alzando la coppa dalle ‘grandi orecchie’.