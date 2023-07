La visione di spalle lascia di sasso: Elisabetta Gregoraci, fisico mozzafiato

Elisabetta Gregoraci è sempre più cercata sul web, la conduttrice calabrese diventa virale per le ultime foto postate sul suo profilo Instagram.

È un buon momento per lei, Elisabetta si gode il successo estivo del tour musicale e infiamma i suoi fan con scatti decisamente bollenti, mostrando un fisico in piena forma.

La gara fra influencer in estate prosegue, registrando sorpassi e contro sorpassi nel cuore dei fan. C’è chi supera in velocità le colleghe giovanissime, dimostrando come l’età può essere solo un dettaglio e come spesso si può migliorare nel corso del tempo. Il caso di Elisabetta Gregoraci stupisce e infiamma i fan, la conduttrice calabrese è sempre più seguita sui social.

Le foto caricate non lasciano dubbi sulla sensualità dell’ex moglie di Flavio Briatore, diventata protagonista dell’estate non solo per Battiti Live su Italia 1 ma anche per quanto carica sul suo seguitissimo profilo social. La conduttrice è in vacanza, concedendosi qualche giorno di relax prima di tornare in piazza per la conduzione degli eventi musicali.

Gregoraci, lato b da infarto

In questo caso è un viaggio in solitaria o quasi a interessare i fan, che notano la Gregoraci come una sorta di sirena in mezzo all’acqua. In effetti, la visuale appassiona i followers, con una foto diventata subito virale tra le tante caricate sui social: il lato b di Elisabetta Gregoraci infiamma, il popolo del web rimane estasiato. La showgirl si mostra in ottima forma e anche scorrendo sul suo profilo altri scatti lo confermano.

Il costume bianco ne mette in risalto un fisico asciutto e senza fili di grasso, a quarant’anni sa di poter ancora staccare la concorrenza delle altre influencer. I numeri e l’affetto del pubblico sono dalla sua parte, c’è una sorta di esercito che la supporta e la rende sempre trend topic a ogni scatto. Sono 1,9 milioni i fan per lei, un numero importante anche sul piano pubblicitario.

L’obiettivo ora è di raggiungere la cifra tonda e toccare i due milioni, può arrivarci in breve tempo con altre foto estive. Non è solamente protagonista dei social ma anche del piccolo schermo, oltre che per le conduzioni dei programmi musicali anche per qualche film interessante, come nel caso di Aspromonte, andato in onda qualche sera fa, incentrato sulla storia del paesino di Africo. La Gregoraci interpretava una donna degli anni Cinquanta e, anche in quel contesto, ha affascinato con decisione i fan.