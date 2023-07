Straripante al mare: lady Rugani toglie il fiato a tutti

Michela Persico lascia tutti senza fiato. L’ultimo scatto pubblicato, infatti, mette in mostra tutta la sua sensualità.

Sui social sta spopolando sempre di più Michela Persico, con il profilo Instagram che è arrivato quasi a due milioni di follower. Questo grazie ai contenuti pubblicati, che mettono in risalto tutta la sua bellezza. E gli ultimi scatti mantengono questo trend.

Dopo essersi laureata in lingue e letteratura moderna, la bella Michela inizia ad intraprendere la strada del giornalismo, suo grande sogno. La prima apparizione in questo campo avviene come opinionista nel noto programma Rai “Quelli che il calcio”. Poco dopo approda a Mediaset che, come lei stessa dichiarò, lasciò per via del fidanzamento con il calciatore Daniele Rugani.

Michela ha infatti una relazione con il difensore della Juventus che va avanti dal 2016. La coppia ha anche un figlio dal nome Tommaso, nato nel settembre 2020. Per Michela Persico arriva anche il debutto sul grande schermo grazie alla pellicola “Infiniti”, al fianco di Ignazio Moser. Queste esperienze hanno portato i follower a seguirla con particolare interesse, tanto che i contenuti postati sul noto social sono sempre sommersi da molti commenti. A tal proposito, l’ultimo scatto pubblicato ha lasciato tutti senza fiato.

Michela Persico è uno spettacolo, lo scatto è rovente: fan senza fiato

Michela Persico continua ad incantare su Instagram, con dei contenuti che trovano il totale apprezzamento di tutti i follower. L’ultimo ovviamente non è da meno, con la bella bionda che mette in mostra tutto il suo splendore.

Nello scatto possiamo ammirarla sulla splendida spiaggia di Forte dei Marmi, con indosso un costume a due pezzi di colore rosso che mette in risalto un fisico da urlo e un lato A esplosivo. La foto in questione ha ovviamente scatenato i follower, che hanno commentato esprimendo tutto il proprio apprezzamento possibile.

“Sei pazzesca” oppure “meravigliosa e fantastica”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso lo scatto pubblicato pochi giorni fa. Dopo un periodo lavorativo molto intenso Michela si gode un pò di relax al fianco della famiglia, come testimoniano le foto pubblicate. In attesa di tornare alla vita di tutti i giorni, la bella bionda è pronta ad incantare sempre di più le spiagge di Forte dei Marmi, con i follower che non vedono l’ora di poterla ammirare ancora in tutta la sua sensualità.