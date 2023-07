Roma: niente rinnovo, c’è l’annuncio

In casa Roma si inizia a guardare con attenzione al prossimo campionato e presto ci potrebbe essere una cessione a sorpresa.

E’ tempo di programmare la prossima stagione per la Roma. Sono molti i movimenti in entrata che i giallorossi devono fare, ma quasi certamente ci sarà qualche cessione di valore.

E per un calciatore l’addio potrebbe essere imminente visto che il rinnovo non ci sarà. La speranza è quella di provare a continuare insieme, ma il calciomercato è lungo e il rischio di perderlo a zero potrebbe portare la Roma a lasciarlo partire per guadagnare un po’ di soldi da reinvestirli successivamente in entrata.

Calciomercato Roma: niente rinnovo, addio immediato?

La Roma ha diversi calciatori in scadenza nel 2024 e sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire come comportarsi. Decisioni definitive dovrebbero essere prese nel giro di poche settimane visto che, almeno per il momento, non si hanno delle certezze. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e soprattutto quali saranno le scelte da parte della società. Per il momento nessuna certezza, ma le idee sembrano essere molto chiare e vedremo come si muoveranno i giallorossi.

Secondo quanto riferito da Iacopo Mirabella, giornalista di Radio Romanista, ai microfoni di calciomercato.it, in onda su TvPlay, la Roma non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto di Spinazzola e per questo motivo non si esclude una sua partenza durante la sessione estiva di calciomercato. Per il momento le offerte sono arrivate dall’Arabia e non si tratta di una ipotesi convincente.

Vedremo come si evolverà il mercato e quali saranno le scelte dei diretti interessati. Ad oggi, come detto in precedenza, non si hanno certezze e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sul futuro del giocatore che in passato ha vestito la maglia della Juventus.

Leonardo Spinazzola non rinnoverà con la Roma e potrebbe partire in questo calciomercato. Ad oggi, come detto in precedenza, le offerte dall’Arabia non hanno convinto il giocatore e in Italia potrebbe esserci il Milan a sondare il terreno.

Vedremo se alla fine la Roma darà il via libera alla cessione oppure opterà per una permanenza e magari arrivare in scadenza nel 2024. Una decisione sarà presa solamente nelle prossime settimane.