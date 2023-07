Addio Juve “offerta da 50 milioni”: pericolo minusvalenza

L’offerta c’è ma probabilmente non è quello in cui avrebbe sperato la dirigenza bianconera, ecco ora cosa può succedere.

Si lavora in casa Juve ma non c’è fretta. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha complicato le cose e occorrono soluzioni per aumentare gli introiti.

E’ già arrivato il figlio d’arte Timothy Tarpeh Weah, esterno destro classe 2000, primo acquisto del club torinese. La società ha un nuovo modus operandi e cambieranno tante cose rispetto al passato. La priorità del club è mantenere calciatori di livello, abbassando però il monte ingaggi.

Infatti i bianconeri, anche per questo, hanno già lasciato partire a parametro zero sia Juan Guillermo Cuadrado e Angel Di Maria. Ma ora si pensa anche a qualche eccellente addio, le cose non sarebbero andate come previsto. Si è parlato di Bremer e Chiesa, ma finora sono solo voci e non ci sono interessi ufficiali per i due big del club bianconero.

50 milioni e addio: guaio minusvalenza

La Juventus potrebbe investire sul mercato grazie alla cessione di Dusan Vlahovic, sempre più fuori dalle idee di Allegri e rivelatosi come un investimento ‘sbagliato’. L’attaccante ventitreenne è arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per quasi 80 milioni e la Juve vorrebbe ricavare più o meno la stessa cifra, o almeno 70 milioni, ottenendo cosi una plusvalenza. La situazione non è però cosi facile

Gianni Balzarini, ha parlato di Juventus e di mercato a Sport Mediaset, spiegando che appunto, alla Juve ora potrebbero arrivare altre brutte notizie a proposito di Vlahovic. Non solo il serbo ha segnato solo 23 gol in un anno e mezzo all’Allianz Stadium, ma rischierebbe anche di partire con una minusvalenza. Il Bayern Monaco infatti, avrebbe presentato l’unica vera offerta per lui e sarebbe di soli 50 milioni.

Balzarini è stato chiaro poi sull’argomento. La Juventus si sarebbe aspettata di più dal centravanti che, a sua volta, sperava in un trattamento migliore da parte della società. Insomma, nessuna delle parti è al momento soddisfatta, ma non ci sono grandi offerte per il calciatore.

Questo lascerebbe a questo punto sperare i tifosi juventini che credono e desiderano ancora la permanenza del loro numero 9. Il problema però deriverebbe a questo punto dalle possibili conseguenze. Se non dovesse andar via l’attaccante ex viola, a poter partire potrebbe essere proprio un pezzo da ’90’ come Chiesa. La Juve ha bisogno di decidere e le prossime settimane saranno decisive per i propri calciatori.