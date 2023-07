Clamoroso: il club lo prende, i tifosi dicono “No”

Le voci di mercato hanno infiammato la protesta dei tifosi: il club lo vuole, i supporter dicono ‘no’. Ma c’è chi smentisce.

Sul mercato può succedere di tutto, anche che i tifosi insorgano per l’acquisto, o il potenziale acquisto, di un giocatore importante. A volte infatti alcuni calciatori sono accompagnati da un certo pregiudizio, in alcuni casi frutto di quanto fatto vedere (o non vedere) in campo, in altri colpa di questioni che poco o nulla hanno a che vedere con il calcio.

Lo sa bene un grande talento alle prese da parecchio tempo ormai con una situazione davvero difficile da gestire, e che lo ha portato a subire anche le clamorose proteste dei suoi potenziali tifosi. Protagonisti di questa vicenda un importante club di Serie B e uno dei giocatori che, in questa categoria, aveva dimostrato di poter fare la differenza, prima di essere travolto da una questione più grande di lui.

Il riferimento è a Manolo Portanova, classe 2000 ancora di proprietà del Genoa ma in stand by a causa delle accuse gravissime che gli sono piovute addosso negli ultimi anni. L’attaccante è stato fermato infatti da una condanna in primo grado a sei mesi di reclusione a causa per violenza sessuale di gruppo. Una vicenda del quale si è sempre detto estraneo, presentando immediatamente un ricorso per dimostrare la sua innocenza.

In attesa del giudizio definitivo, però, la sua carriera sta vivendo di dubbi e frenate improvvise. Già a gennaio era stato accostato a un club di Serie B molto importante, ma il suo nome aveva scatenato l’immediata reazione di una tifoseria che non avrebbe gradito il suo arrivo. E le cose si starebbero ripetendo anche all’inizio di questo mercato estivo.

Portanova giocherà alla Reggiana? Imbarazzo tra i tifosi, cosa sta succedendo

Nei prossimi mesi per l’attaccante si apriranno le porte delle aule giudiziarie e dei tribunali. Per ora, quelle del mondo del calcio si stanno invece chiudendo tutte sul suo volto. Lo scorso gennaio, ad esempio, è stato costretto a rinunciare al trasferimento a Bari, a causa di una protesta dei tifosi pugliesi, che insorsero contro il club all’idea di vedere Portanova con la propria maglia addosso. E nelle ultime ore si è parlato di una situazione analoga anche a Reggio Emilia. La Reggiana neopromossa sembrava infatti interessata al calciatore, ma non tutti avrebbero gradito un suo arrivo.

Le voci di una presunta protesta dei supporter emiliani sono state però smentite dall’entourage del giocatore ai microfoni di Tuttomercatoweb. Sembra infatti che non ci sia stata nessuna levata di scudi da parte della tifoseria reggiana, che anzi avrebbe gradito l’arrivo di un giocatore importante. Un calciatore che, nonostante tutto, continua a vantare un grande interesse sul mercato, anche da parte di alcuni club di Serie A.

D’altronde, lo stesso Portanova continua da mesi ormai a professarsi innocente, vittima di una situazione che non avrebbe mai pensato potesse capitare a lui. Un incubo che cercherà in tutti i modi di scacciare portando prove a sostegno della sua innocenza. Insomma, non resta che attendere l’udienza definitiva, che dovrebbe arrivare in autunno, a stagione calcistica già iniziata. Solo allora scopriremo se e quando il calciatore dovrà scontare la pena o se potrà tornare a vivere la propria carriera senza più taglie sulla sua testa.