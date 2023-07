Vestito cortissimo: Belen lascia tutti senza parole

Belen Rodriguez ci spiazza per l’ennesima volta con il suo fascino da urlo: un vestito così corto da togliere il respiro

Da diversi anni, ormai, la classe e l’eleganza di Belen Rodriguez ci hanno conquistato in maniera inesorabile. E riescono a trovare sempre nuove conferme, a riprova del fatto che nel caso della splendida showgirl argentina si tratta di caratteristiche innate e irresistibili.

La conduttrice televisiva e modella sudamericana, 39 anni da compiere a settembre, è sempre in splendida forma e sempre sul pezzo e lo ha dimostrato anche nel corso dell’ultima stagione andata in archivio. Con il grande successo raccolto alla conduzione de Le Iene, per la seconda stagione di fila, anche se, piuttosto a sorpresa, è arrivato l’addio a Mediaset.

Una sorta di rivoluzione epocale, quella che ha coinvolto il network milanese. Anche Barbara D’Urso e Ilary Blasi hanno avuto la stessa sorte di Belen. Anche se la diretta interessata ha spiegato che nel suo caso si è trattato di una decisione presa personalmente e non imposta dai vertici dell’azienda.

Belen Rodriguez, gambe in vista: le vertigini sono in arrivo

La ridda delle ipotesi sui motivi della scelta di Belen è già partita. C’è chi ritiene che abbia, per il momento, deciso di accantonare la tv per dedicarsi maggiormente alla cura dei propri interessi nelle varie case di moda e aziende con cui collabora. Ma anche chi afferma che i tanti impegni televisivi sarebbero stati la causa della nuova, recente, crisi con Stefano Di Martino e che per questo Belen abbia optato per un passo indietro.

Di certezze non ce ne sono. Le uniche che abbiamo, sono quelle che riguardano il suo fascino, quello sì, non soggetto a sorprese di alcun tipo. Ma che riesce ugualmente a stupirci ogni volta, come in occasione dell’ultimo scatto, davvero da applausi.

Seduta su di un prato, con un abitino molto semplice ed elegante al tempo stesso, Belen si mette in posa guardando in maniera provocante nell’obiettivo. E con gambe da favola in primo piano che inevitabilmente infiammano la passione e la fantasia dei fan all’istante, con consueto contorno di like e commenti entusiasti che arrivano da tutta la community. Del resto, con i suoi 10 milioni e mezzo e oltre di followers su Instagram, Belen rimane una delle bellezze più acclamate in assoluto.