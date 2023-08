Atalanta, colpo improvviso per Gasperini: arriva dalla big di Serie A

L’Atalanta lo vorrebbe subito e fa scattare un forte pressing sul Milan: i rossoneri tentennano ma potrebbero cedere.

L’Atalanta di Gasperini ha realizzato una plusvalenza da record in questa sessione di calciomercato. Dopo Boga il club ha ceduto Hojlund al Manchester United, ben 75 milioni du euro più 10 di bonus. Il mercato nerazzurro è solo cominciato, il club ha ufficializzato El Bilal Tourè per 28 milioni di euro, ma non è l’unico colpo. Si guarda a sorpresa per un rinforzo dalla Serie A.

E’ arrivato da Gian Piero Gasperini un difensore che conosce già bene il campionato italiano come Michel Adopo, utilizzabile anche a centrocampo e poi c’è l’ex Schalke, Stoccarda ed Arsenal, Kolasinac. Ma oltre El Bilal Tourè serve un altro rinforzo e Gasperini ha già scelto il colpo per l’attacco.

L’Atalanta ha ambizioni europee e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Tutti colpi mirati da parte della società bergamasca che ora potrebbe aprire un discorso con il Milan. I rossoneri sono intenzionati a parlare di un giovane talento come Matteo Ruggeri. Viceversa alla Dea è venuta in mente un’idea che riguarda proprio un calciatore rossonero. Un giocatore per completare l’attacco, reparto che resterà orfano di un giovane talento come Hojlund, da qui si potrebbe trattare.

Assalto Atalanta al Milan: lo vogliono subito

Secondo le ultime voci di mercato il club nerazzurro è interessato al giovane attaccante Lorenzo Colombo. L’attaccante di Vimercate fa al momento parte della Nazionale Under 21 ed ha già fatto vedere qualche buon colpo al suo primo anno da titolare in massima serie. Colombo ha esordito proprio col Milan nel 2020 ma l’anno della consacrazione è arrivato in maglia Lecce. Con i pugliesi, la punta ha segnato solo 5 reti in stagione ma di cui uno pazzesco nelle prime giornate a Napoli.

Nonostante la giovane età, il centravanti lombardo ha già collezionato 38 partite in Serie A e appare pronto per il salto di qualità in un club con ambizioni europee. Il Milan d’altronde necessita di vendere per ultimare la rosa e rinforzare l’attacco con un giocatore già pronto per il club. Il club nerazzurro vuole però Colombo a titolo definitivo e senza alcuna recompra, idea che non piace invece al Milan, che gradirebbe mantenere una prelazione sul calciatore.

Si discute, le parti sono interessate a portare a termine l’operazione e presto potrebbe arrivare il sostituto di Hojlund. Gasperini potrebbe quindi essere accontentato, con un giovane talento da sgrezzare. Su Colombo non c’è solo l’Atalanta, ma diversi club italiani sono interessati al calciatore, soprattutto in chiave prestito. Dal Lecce che vorrebbe ripuntare sul calciatore al Cagliari che dopo l’infortunio di Lapadula cerca un sostituto di livello.