Mbappè al Real Madrid, l’indizio social: tifosi impazziti

Il futuro di Mbappé sembra essere sempre più verso il Real Madrid con un indizio social che toglie diversi dubbi.

La questione riguardante il futuro di Mbappé sta tenendo banco in questa sessione di calciomercato e l’ultimo indizio sembra parlare chiaro sul futuro del giocatore francese.

La volontà del giocatore è chiara ormai da tempo: vuole trasferirsi al Real Madrid. Ormai da anni il club spagnolo prova a portare il giocatore in Spagna che però continua ad essere legato al PSG da un contratto fino al giugno del 2024. Dopo la rottura definitiva con il club transalpino, l’attaccante ha rifiutato diverse proposte milionarie pur di restare ancora un anno in Francia per poi trasferirsi a costo zero in Spagna.

Una delle ultime offerte era quella dall’Arabia Saudita con una maxi proposta da 400 milioni per un anno al calciatore. Nelle scorse ore l’attaccante transalpino ha condiviso su Instagram una foto con un mazzo di carte sul tavolo. Carte che avevano solamente tre nove, un numero che potrebbe rimandare proprio al Real Madrid.

Calciomercato, un indizio avvicina Mbappé al Real Madrid

Diversi tifosi delle merengues sui social hanno cercato di dare una spiegazione plausibile al messaggio della punta francese. L’assenza di un nove dal mazzo potrebbe essere legata proprio all’assenza di un numero nove nella squadra del Real Madrid che, una volta salutato Karim Benzema in questa estate, è ancora alla ricerca di un nuovo centravanti che possa prendere quella maglia sulle spalle.

Altri tifosi hanno visto nella foto pubblicata da Mbappé anche un riferimento all’allenatore del Real Madrid. Il classe 1998 si trovava a Monte Carlo nel momento dello scatto, ‘Carlo’ come il nome dell’allenatore dei blancos. Un’ultima deduzione è riguardante il numero dei numeri 9 presenti nel mazzo di carte, tre come le estati durante le quali il Real Madrid ha affondato il colpo per il centravanti. Tutte ipotesi al momento ma che hanno scatenato la fantasia degli esperti di mercato e non.

Quella che resta certa è la volontà del calciatore. Mbappé ormai ha fatto capire in tutte le maniere di volere solo il Real Madrid per il suo futuro ed è disposto a restare un anno fermo, fuori rosa al PSG, pur di potersi trasferire nella squadra spagnola in vista della prossima stagione a costo zero. Dura anche la presa di posizione della società parigina che non ha intenzione di reintegrare il calciatore se non dovesse cambiare idea sulla possibilità di rinnovo del contratto.