Mou ha il nuovo attaccante: cosa sta succedendo

La Roma targata Friedkin ha individuato la nuova punta da regalare a mister José Mourinho per la prossima stagione: ecco di chi si tratta

Cercasi centravanti. José Mourinho ha fortemente bisogno di una punta e spera che la società possa accontentarlo il più in fretta possibile. D’altronde, lo Special One oggi ha a disposizione il solo Andrea Belotti, che nello scorso campionato non è riuscito a segnare nemmeno un gol.

Il Gallo si impegna tantissimo all’interno del rettangolo verde di gioco, ma la Roma non può certamente puntare su di lui nei mesi a venire, in attesa che Tammy Abraham ritorni dall’infortunio. Tra l’altro, anche l’ex Chelsea si è reso protagonista in negativo di una stagione tutt’altro che soddisfacente in termini di reti siglati. Da qui l’esigenza di aggiungere al reparto offensivo un valido elemento, in grado di aiutare concretamente la squadra capitolina a tagliare il traguardo Champions League.

L’idea principale, in tal senso, era Gianluca Scamacca, un affare che però è quasi definitivamente sfumato a causa dell’inserimento dell’Inter targata Simone Inzaghi. A differenza della Roma, i nerazzurri sono più che disposti ad aggiudicarsi il cartellino del bomber di Fidene a titolo definitivo.

Il che, di fatto, taglia fuori i giallorossi, i quali invece prenderebbero l’ex Sassuolo dal West Ham soltanto in prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato. L’attaccante, dal canto suo, avrebbe preferito tornare nella capitale, ma considerando la situazione si vede ‘costretto’ a sposare il progetto dell’Inter, dove giocherebbe sicuramente la Champions League e potrebbe anche riuscire a guadagnarsi la titolarità.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo più vicino: la situazione

Ragion per cui, a meno di sorprese, Tiago Pinto dovrà continuare a guardarsi attorno, alla ricerca di altre valide opzioni. In tal senso, il dirigente portoghese ha riallacciato i contatti per portare a Trigoria quello che a tutti gli effetti è un suo pallino. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Marcos Leonardo, punta centrale di proprietà del Santos.

L’attaccante brasiliano è un prospetto estremamente interessante. Classe 2003, Marcos Leonardo ha margini di miglioramento davvero importanti e la Roma lo segue a distanza da diversi mesi. C’è la volontà da parte del club giallorosso di affondare il colpo il più in fretta possibile.

Non a caso, i capitolini hanno presentato al Santos un’offerta a titolo definitivo e il calciatore avrebbe dato priorità alla squadra di Mourinho, nonostante il forte apprezzamento proveniente dalla Premier League, in particolare Aston Villa e Nottingham Forest.

Si registra ottimismo nell’ambiente romanista, considerando la volontà di Marcos Leonardo. Quest’ultimo, infatti, intende approdare a breve alla corte dello Special One. Più passa il tempo e più il brasiliano si avvicina alla Roma. E comunque i Friedkin prenderanno anche un altro attaccante. E la pista Alvaro Morata non è assolutamente tramontata.