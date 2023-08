Morata, né Inter né Roma: il suo futuro è un altro

La situazione è cambiata nelle ultime ore: il futuro di Morata potrebbe essere segnato, un dettaglio conferma l’indiscrezione.

Uno dei nomi più caldi del mercato. Un calciatore che fa gola a tutti i top club di Serie A, così tanto da essersi messi in fila bussando all’Atletico per valutare una possibile trattativa.

Alvaro Morata convince per molti motivi. Fisico e senso del gol fanno di lui un elemento affidabile. Il resto lo fanno l’esperienza e la duttilità che gli consente di muoversi in tanti ruoli sul fronte offensivo. Inevitabile quindi un boom di richieste per lo spagnolo, deciso a non chiudere la porta ma a rispettare l’Atletico Madrid.

L’ostacolo, in questa fase, è rappresentato proprio dal club, che ascolta le offerte in arrivo ma sarebbe giunto ad una decisione. L’obiettivo è infatti incassare almeno 20 milioni da un’eventuale cessione dell’attaccante, e le ultime voci potrebbero porre fine ad una delle telenovele del mercato in maniera definitiva.

Morata, arriva la decisione definitiva: ecco dove giocherà

Un contratto da oltre 5 milioni a stagione, almeno 20 da versare nelle casse dei Colchoneros e il tempo che stringe. A meno di 3 settimane dall’inizio della Serie A, si sono intensificati i contatti per tentare di strappare il calciatore all’Atletico Madrid. Ci ha provato la Juve, che come ogni anno sonda il terreno spinta da Max Allegri.

Si sarebbe fatto avanti anche il Milan, costretto poi a virare su Okafor vista la necessità di chiudere in fretta e di non partecipare ad aste, e il discorso è quindi aperto solo ad Inter e Roma. Mourinho non ha mai fatto mistero di apprezzare le qualità del calciatore nato a Madrid, e Tiago Pinto avrebbe presentato alcune offerte ufficiali, tutte rispedite al mittente.

Stessa sorte è toccata ad Ausilio dopo la vicenda che ha allontanato Lukaku da Milano. Entrambi i direttori sportivi hanno usato le armi della pazienza e dell’attesa, provando ad alleggerire le pretese dell’Atletico. La risposta è stata però uguale in tutti e due i casi.

A Madrid non intendono abbassare la richiesta di 20 milioni di euro, e dopo una lunga serie di prestiti, e il rinnovo del contratto con il calciatore, non daranno l’ok ad affari che prevedono prestiti onerosi con riscatti da versare nelle prossime stagioni. Il capitolo sembra quindi chiuso, e il calciatore non intende forzare la mano con un club che sarebbe comunque ben lieto di averlo in rosa. A meno di clamorosi sviluppi, per Alvaro Morata le porte della Serie A sono sbarrate.