Vlahovic e Lukaku insieme: l’annuncio che scuote la Serie A

Non si placano le indiscrezioni sul destino di due dei bomber più chiacchierati del mercato: c’è in’ipotesi incredibile

Il calciomercato, diretta derivazione – ma non sempre – dei verdetti che il campo esprime, brucia certezze con la stessa velocità di una striscia di benzina quando vi si lancia sopra un tizzone incandescente. Chi avrebbe mai supposto che uno come Dusan Vlahovic, pagato oltre 80 milioni appena un anno e mezzo fa dalla Juve, sarebbe stato messo in discussione?

Chi avrebbe mai immaginato che l’agente di Romelu Lukaku avrebbe trattato con i bianconeri per un passaggio del suo assistito – che per inciso aveva giurato di non accettare mai e poi mai un passaggio al Milan o alla Juve – alla corte di Allegri? Le sorprese però, in continuo aggiornamento, non sarebbero nemmeno finite qui.

È infatti ormai abbastanza palese -e di dominio pubblico – che la Juve stia pensando di cedere il centravanti serbo. E che a sua volta il belga rappresenti il candidato numero uno alla sua successione. Tralasciando i discorsi romantici o di opportunità che sono stati fatti propri soprattutto dal pubblico di fede interista, ci si interroga sulla validità tecnica di una tale operazione.

Vlahovic ha 23 anni, Lukaku 30. Se il primo sembra tormentato dai problemi fisici – la pubalgia non dà tregua all’ex Viola – il belga non se la passa molto meglio. Perchè allora intraprendere una strada di questo tipo? Forse perchè, e qui arriva un’altra indiscrezione clamorosa, forse non è esclusivamente questo il disegno di Giuntoli e soci. All’orizzonte potrebbe materializzarsi uno scenario che avrebbe quasi dell’inverosimile.

Dusan e Romelu insieme: la pazza idea di Giuntoli

“La Juve continua a muoversi molto dietro le quinte per Lukaku, ma viste le difficoltà per far uscire Vlahovic, potrebbe provare a trovare delle soluzioni, anche molto fantasiose, per far arrivare il belga a prescindere anche dalla partenza di Vlahovic“, ha detto Rudy Galetti, giornalista e opinionista televisivo per TV dello Sport e Sky Sport, ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it. E non è tutto.

Si è discusso di uno scambio nelle ultime ore, ma la trattativa è piuttosto complicata. Il giornalista sostiene che la Vecchia Signora preferisca sì far uscire lo slavo per far entrare l’ex Chelsea, ma che stia pensando a tutte le possibilità, compresa una clamorosa convivenza tra i due attaccanti.

Se a molti era parso incredibile anche solo pensare a Lukaku come giocatore bianconero, non osiamo immaginare la faccia che farebbero i suddetti qualora i due centravanti vestissero la stessa maglia. E che maglia. E con quali responsabilità. Il tempo sarà galantuomo: tra qualche giorno, massimo tra qualche settimana, conosceremo l’esito della clamorosa vicenda.