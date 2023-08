Dua Lipa, tutto trasparente: intimo piccante in vista

Bellissima anche nel relax vacanziero la popstar Dua Lipa. Il suo abito trasparente fa impazzire tutti i fan della giovane cantante.

Ha letteralmente conquistato il mondo della musica leggera internazionale a suon di hit e di canzoni altamente ballabili ed orecchiabili. Ma anche per la sua freschezza ed un fattore estetico non di poco conto.

Dua Lipa è la popstar internazionale del momento. Le canzoni della giovane artista hanno spopolato. Non a caso la 27enne è stata chiamata persino per comporre la colonna sonora del film Barbie, pellicola chiacchieratissima che è nelle sale italiane in questi giorni. Fra l’altro Dua Lipa ha anche un piccolo ruolo nel film dedicato alla celebre bambola-giocattolo della Mattel, nei panni di Barbie Sirena.

Impossibile non prendere in considerazione una ragazza così celebre, ma allo stesso tempo sempre dolce, giovanile e dal sorriso a trentadue denti. Ovviamente come detto la cantante vanta milioni di fan non solo per le sue doti canore e per le hit che sforna in continuazione. Ma anche perché è una delle popstar più belle ed attraenti in circolazione. Ogni suo scatto porta con sè migliaia di like e commenti e Dua fa sempre tendenza.

Dua Lipa non nasconde nulla in vacanza: il vestito trasparente è sensuale

Capelli scurissimi, carnagione mediterranea, occhi profondi e sguardo dolce. Senza parlare del suo fisico da top model e del suo abbigliamento sempre curato e di grido. Dua Lipa ha una sensualità naturale e davvero straordinaria, da far girare la testa a qualsiasi uomo. E quando si esibisce nei Live sul palco è davvero straripante.

Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, Dua Lipa si è messa in mostra durante il periodo di relax nella sua Albania. La giovane cantante torna spesso nella patria dei suoi genitori e si concede vacanze sulle splendide spiagge balcaniche. L’outfit trasparente, un vestitino estivo rosso ma decisamente leggero, mostra il fisico ideale di Dua e anche il suo piccante intimo.

Immagini che acchiappano regolarmente migliaia di like sull’account di Dua Lipa, che vanta al momento su Instagram la bellezza di 88,7 milioni di follower. Più del numero di abitanti dell’Italia intera. Segno di quanto la Lipa sia una star mondiale, una colonna della musica pop attuale, ma anche una donna dalla bellezza incontestabile. La giovane si gode le sue vacanze in attesa di nuovi vincenti progetti professionali ed artistici.