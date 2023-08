Rinvio campionato, colpo di scena improvviso: c’è l’annuncio

Arriva un colpo di scena improvviso in merito al possibile rinvio del campionato: l’annuncio è direttamente da parte del presidente!

Si era molto vociferato negli ultimi giorni di un possibile rinvio del campionato dopo i tanti casi che hanno scatenato caos e scandali. Ma con un colpo di scena improvviso arriva l’annuncio da parte del presidente che fa chiarezza in merito al possibile via.

Parliamo naturalmente del campionato di serie B che sta attraversando tante vicissitudini in questa lunga estate, tra tribunali e carte bollate. La situazione è nota: Reggina e Lecco non sono iscritte e ci sono ancora gradi di giustizia sportiva che devono essere emessi. Brescia e Perugia sono pronte a prendere il loro posto. Ieri al termine dell’assemblea di Lega è intervenuto il presidente del torneo cadetto, Mauro Balata, per fare chiarezza su quanto accadrà.

Campionato di serie B rinviato? Arriva l’annuncio di Balata

Facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Reggina e Lecco non sono state ammesse al campionato. La prima per motivi burocratici-amministrativi, la seconda perché ha dichiarato con un giorno di ritardo lo stadio in cui giocare le proprie partite casalinghe. Il giorno di ritardo però è dipeso dalle domande di iscrizione da presentare entro l’indomani della promozione dei lombardi in serie B.

Dalle stelle alle stalle in 24 ore e senza manco avere il tempo. Per questo la posizione dei blucelesti è sembrata da subito più risolvibile, tanto da ricevere l’ok di Gravina ed essere inserito anche nel calendario che la serie B ha stilato ad inizio luglio. A differenza della Reggina che ha perso, sin qui, tutti i gradi di giudizio. Al suo posto inserita una X. Il Brescia dovrebbe essere la squadra designata a prenderne il posto. Come seconda in graduatoria, invece, il Perugia.

Da qui il ricorso dei biancorossi contro il Lecco, poi vinto nell’ultimo grado di appello in ordine temporale. Le due estromesse però non si danno per vinte e sono andate al TAR del Lazio che si pronuncerà tra pochi giorni. Al termine, i club “sconfitti” andranno comunque al Consiglio di Stato del Coni il quale è previsto solo il 29 agosto, ovvero dieci giorni dopo l’inizio ipotetico del campionato. Salta tutto? Prime giornate rinviate?

Invece no! Ieri Balata ha confermato che la serie B partirà regolarmente il 18 agosto con l’open day e che per le prime giornate (fino al 29) si giocheranno solo 8 partite, mentre saranno rinviate quelle di X e Y. Ma nessuno slittamento e nessuna idea di passaggio a 21 o 22 squadre. Su questo il patron di Lega è stato categorico e anche molto seccato nel rispondere a domande sulla questione. Via il 18 agosto dunque, senza nessun rinvio.