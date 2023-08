Bivio Lautaro Martinez: “Magari tra due anni va al Real”

L’Inter si sta muovendo molto bene sul calciomercato, con la dirigenza che ha messo a segno colpi importanti. Una notizia, però, rischia di creare un terremoto nell’ambiente nerazzurro.

L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo meglio sul mercato. Nonostante le cessioni di Onana, Brozovic, Dzeko e Lukaku, la società è riuscita a regalare colpi importanti a mister Inzaghi.

Thuram, Bisseck, Frattesi e, per ultimo, Samardzic, sono gli acquisti che la dirigenza ha regalato al popolo nerazzurro, rimasto entusiasta delle operazioni svolte dal duo Marotta – Ausilio. Completato il centrocampo, ora l’Inter ha la necessità di mettere a segno almeno altri tre colpi, due portieri e un attaccante. Per quanto riguarda l’estremo difensore il favorito è Sommer del Bayern Monaco, con la quale c’è già un’intesa di massima.

In attacco, invece, il calciatore più vicino è Gianluca Scamacca in uscita dal West Ham. Inizialmente la prima scelta era Balogun dell’Arsenal, ma i Gunners continuano a chiedere cifre importanti. Per questo non è da escludere la pista che porta a Morata, che può lasciare l’Atletico in caso di pagamento della clausola da circa 20 milioni. A turbare la serenità nerazzurra, però, può essere Lautaro Martinez, che ha attirato l’attenzione del Real Madrid da anni. Nel futuro del campione argentino, infatti, può esserci la Spagna.

Possibile cessione per Lautaro, Real Madrid sullo sfondo: Biasin non ha dubbi

Come detto, a preoccupare i tifosi nerazzurri è il futuro di Lautaro Martinez, che potrebbe essere lontano da Milano. Di questo ne ha parlato il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin, intervenuto nella trasmissione TvPlay in onda su Twitch. Il giornalista ha parlato a tutto tondo dell’attuale capitano nerazzurro, passando dall’offerta araba al possibile futuro lontano da Milano.

A tal proposito, Biasin ha specificato che “il no all’Arabia di Lautaro significa avere le idee chiare sulla propria carriera. Lautaro Martinez non è che fa la fame, guadagna i suoi 6-7 milioni. E’ il capitano di una squadra importante, vive in una città che gli piace, dove la famiglia si trova bene. Ha la possibilità di fare come Zanetti, o magari tra due anni va al Real. Ma chi glielo fa fare? Poi è stato onesto nel dire che tra cinque anni non sa cosa succederà”.

Queste parole non rendono ovviamente tranquilli i tifosi nerazzurri, che sperano di rivedere in Lautaro lo stesso percorso fatto dallo storico capitano Javier Zanetti. Ci sarà tempo per pensare al futuro, con il popolo nerazzurro che ora pensa solo ad acclamarlo facendogli sentire tutto il calore possibile.