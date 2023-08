Lazio: è rottura con Sarri, già pronto il sostituto

La Lazio e Maurizio Sarri sembrano essere ormai ai ferri corti. Il sostituto del tecnico dei toscani è già pronto.

L’avventura di Maurizio Sarri alla Lazio sembra essere ormai ai ferri corti. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’incontro tra il tecnico dei biancocelesti e di Lotito sarebbe andato malissimo e quindi l’allenatore starebbe ragionando sulla possibilità di un passo indietro viste le difficoltà avute in queste settimane.

La Lazio, però, non ha nessuna intenzione di farsi cogliere impreparato e sta pensando ad un sostituto. Ad oggi si tratta solamente di una ipotesi, ma c’è un nome in pole position e non ci resta che aspettare i prossimi giorni e l’evoluzione che prenderà questa vicenda.

Lazio: rottura tra Sarri e Lotito, chi arriva al suo posto

La Lazio e Sarri sono ormai ai ferri corti e nulla si può escludere al momento. Le ipotesi di un passo indietro da parte di Sarri o addirittura di un esonero sono assolutamente possibili e per questo motivo bisognerà aspettare i prossimi giorni per cercare di capire come si evolverà la situazione e, soprattutto, quali saranno le decisioni che prenderà il presidente dei biancocelesti e anche il tecnico.

Sicuramente le riflessioni sono in corso e la Lazio non sembra intenzionata a farsi cogliere impreparata. In caso di una rottura definitiva con Sarri, Lotito potrebbe decidere di puntare su Gattuso. E’ un nome che circola ormai da tempo e in passato sembrava essere vicino. Ora la fumata bianca potrebbe esserci, ma serve prima la separazione con Sarri.

Sicuramente ad oggi la panchina dell’ex Juventus non è più certa come in precedenza e non possiamo escludere nulla. L’obiettivo della società è quello di riuscire a ricucire, ma Sarri sembra non avere nessuna intenzione di fare un passo indietro sul tema acquisti e per questo motivo ci attendiamo delle novità importanti in questo senso.

Panchina Lazio: Gattuso il favorito in caso di rottura con Sarri

Il nome di Gattuso è stato accostato già in passato alla Lazio, ma alla fine non si è mai fatto nulla. Ora il tecnico calabrese è pronto a diventare il grande favorito in caso di rottura con Sarri.

Il profilo piace molto a Lotito e vedremo se alla fine si potrà oppure no arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Ma molto, come detto in precedenza, dipenderà molto da Maurizio Sarri.