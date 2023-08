Calciomercato: Lenglet in Serie A, colpo Scudetto per la big

Mercato poco dinamico quello di quest’anno, soprattutto per alcuni club, e la Serie A adesso si prepara ad accogliere un colpo dal Barcellona. Si tratta di Clement Lenglet, che rappresenta il rinforzo Scudetto per la big. I tifosi adesso possono iniziare a sognare per davvero.

Da anni ormai la Serie A sta diventando un campionato in cui campioni che sembrano sul viale del tramonto riescono a rilanciarsi ed a vivere una seconda giovinezza. Può essere questo sicuramente il caso di Clement Lenglet, che ha visto la propria ascesa frenare in maniera brusca ma che ora si prepara allo sbarco in Italia. Difensore francese di caratura internazionale e dalla grande esperienza, rappresenterebbe un colpo di assoluto ed indiscutibile valore. E con un profilo del genere pensare allo Scudetto per la big non diventa solo possibile ma addirittura, forse, inevitabile. Andiamo a scoprire di più di questa trattativa e cosa vuol dire il suo approdo nel Bel Paese.

Dal Barcellona alla Serie A, c’è la svolta

Dopo la sua esplosione e consacrazione con la maglia del Siviglia e le ottime prove offerte appena sbarcato a Barcellona, Lenglet ha visto la sua carriera subire degli scossoni. In Catalogna, infatti, ha trovato sempre meno spazio, fino ad arrivare al prestito al Tottenham dell’ultimo anno.

Anche in Inghilterra le cose non sono andate benissimo ed ora ha fatto ritorno in blaugrana, dove Xavi però non sembra intenzionato a puntare su di lui. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan starebbe pensando a lui per completare il pacchetto difensivo da affidare poi alle mani di Stefano Pioli. La valutazione che ne fa il Barcellona si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Si tratta di un prezzo decisamente interessante, soprattutto se si tiene conto del fatto che sarebbe un profilo capace subito di dare la propria impronta.

Lenglet al Milan, nome a sorpresa

Si tratterebbe di un colpo, come detto, di altissimo profilo ed a prezzi contenuti, anche se l’ingaggio è un fattore da considerare. Al di là di questo, i rossoneri però hanno bisogno di un altro difensore centrale ed anche in chiave Champions League un profilo come questo sarebbe ideale. Soprattutto perché le sue caratteristiche si sposano benissimo con quelle di Tomori.