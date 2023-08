Niente firma col Brasile: panchina choc per Ancelotti

Carlo Ancelotti non ha ancora firmato per la Nazionale brasiliana. Per questo motivo potrebbe stravolgere tutto a breve.

Una vera e propria leggenda del calcio italiano ed internazionale. Carlo Ancelotti non può non essere considerato una divinità in fatto di panchine e di trofei conquistati da allenatore. L’ex tecnico del Milan infatti continua a portare a casa vittorie su vittorie.

L’attuale allenatore del Real Madrid ha il contratto con le merengues in scadenza a giugno 2024. Il suo futuro sembra segnato dalle voci e dalle conferme delle ultime settimane, soprattutto quelle in arrivo dal Brasile. Pare che Ancelotti sia ormai destinato ad essere il futuro selezionatore della Seleçao verdeoro.

Un grande incarico, davvero sorprendente per un non-brasiliano come Ancelotti. Tutto sembra scritto: l’ex rossonero allenerà il Real fino al termine della prossima stagione sportiva in Europa, per poi traslocare in Sud America e diventare il c.t. del Brasile, con l’intento di portare trofei e conquiste storiche anche dalle parti di Rio de Janeiro.

Ancelotti, non c’è ancora l’accordo con il Brasile: spunta una alternativa a sorpresa

Tutto confermato da Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF brasiliana. Ancelotti sarà dunque il prossimo selezionatore dei verdeoro? Pare che in realtà non ci sia ancora la certezza matematica. Infatti l’attuale tecnico del Madrid non ha ancora firmato alcun contratto con la federazione.

Pare che vi siano ancora dubbi ed incomprensioni tra Ancelotti ed il Brasile, tanto che il tecnico italiano abbia posticipato gli incontri per la firma definitiva. Non sembra dunque convinto Ancelotti di lasciare l’Europa per iniziare l’avventura da commissario tecnico, un ruolo molto meno continuativo e più di osservazione ed aggregazione.

Per un veterano delle panchine sarebbe in realtà un ruolo ideale, visto che Ancelotti è noto e stimato proprio per sapere mettere assieme numerosi fuoriclasse e farli giocare in armonia. Ma Carletto è tutt’altro che sicuro di firmare tale contratto, poco attratto dalle proposte federali. Il tutto dunque può ribaltarsi a sorpresa.

Addirittura, secondo Diariogol.com, Ancelotti starebbe valutando un clamoroso rinnovo con il Real Madrid. C’è chi giura che il presidente Florentino Perez voglia ancora lui in panchina per la prossima stagione e cercherà di convincerlo a restare almeno fino al 2025. L’idea di Ancelotti potrebbe essere la seguente: iniziare la prossima annata con il Real, valutare come andrà la stagione e decidere a metà della stessa se prolungare e restare in Spagna, oppure se accettare le lusinghe brasiliane e cambiare vita.