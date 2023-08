Skriniar, stoccata all’Inter: la frase incriminata

L’addio di Skriniar fa decisamente discutere i tifosi nerazzurri, soprattutto per le frasi che hanno il sapore di una rivalsa nei confronti dell’Inter.

Il difensore si è trasferito a costo zero al Paris Saint Germain, sarà il nuovo leader difensivo dei transalpini ora allenati da Luis Enrique. Il calciatore è ancora protagonista però delle cronache nazionali in Italia.

L’avventura di Skriniar all’Inter è finita con la finale di Champions League contro il Manchester City, vista però dalla panchina. Il centrale, dopo il suo infortunio, non ha più ripreso il posto in squadra, sia perché era ormai certo della partenza ma soprattutto per volere di Simone Inzaghi che – paradossalmente – ha migliorato ampiamente i numeri difensivi proprio con l’assenza di Skriniar.

Quasi come una sorta di affronto per il centrale, che era stato nominato anche capitano dall’Inter ma non ha saputo resistere alle lusinghe economiche del Psg. Non bastasse il trasferimento a costo zero, i nerazzurri ricevono anche la beffa con le dichiarazioni che fanno discutere.

Skriniar contro l’Inter, cos’è successo

Il centrale slovacco è totalmente immerso nella sua avventura con il Paris Saint Germain, i tifosi lo hanno già eretto a beniamino. Non ci ha messo molto a farsi volere bene dall’ambiente francese e, al contempo, a rovinare quei pochi ricordi felici con i nerazzurri. Il tutto per via delle dichiarazioni a Le Parisien, con messaggi netti per tutti: il difensore voleva il Psg a ogni costo. La conferma di queste parole aumenta così l’acredine dei tifosi nerazzurri, che puntavano su Skriniar come un leader per il futuro, ma si sono arresi all’evidenza.

Skriniar conferma l’amore per il Psg: “Ci sentivamo da un anno con la società, ho sempre creduto che il trasferimento sarebbe andato in porto, anche se le tempistiche si sono allungate. Fin dai primi contatti non c’erano dubbi sulle mie intenzioni, io volevo venire a Parigi. Quando ho subito l’infortunio, il club era sempre in contatto, ci teneva alla mia salute”.

Un messaggio forte e chiaro per i tifosi nerazzurri, Skriniar ha dimenticato l’Inter e vuole voltare pagina. Dichiarazioni che aumentano il malumore, proprio per aver creduto – in un certo periodo della scorsa stagione – anche di poter fare del centrale il leader dei prossimi anni, tanto che Beppe Marotta era stato fiducioso sul rinnovo di contratto. Che non è avvenuto, Skriniar in Francia avrà un ingaggio importante e responsabilità di peso, sostituire Sergio Ramos al centro della difesa del Psg non sarà un compito agevole.