È gratis, Marotta colpisce ancora: Inter ad un passo

L’abile dirigente meneghino, ormai specializzatosi in colpi ‘a zero’, potrebbe portare a casa un altro affare

“Cogliere le occasioni che il mercato propone“. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase a Giuseppe Marotta, l’Ad dell’Inter che ormai ciclicamente, da qualche anno a questa parte, si è specializzato in acquisti a parametro zero.

Complice una situazione finanziaria del club nerazzurro che non sempre, per usare un eufemismo, ha consentito al dirigente di spendere tanto, Marotta ha messo la sua firma su tante sessioni di calciomercato della Beneamata – estive o invernali che siano – con diversi colpi ‘gratis’. Potremmo citare Alexis Sanchez, Hakan Calhanoglu, Andre Onana, Henrikh Mkhitaryan, tanto per restare solo agli affari conclusi negli ultimi anni. Ai quali si devono aggiungere, relativamente alla corrente finestra di mercato, un certo Marcus Thuram e il tanto discusso Juan Cuadrado.

La casella è sempre aperta, il dirigente valuta con estrema attenzione tutti quei profili, sempre più numerosi, che potrebbero essere funzionali alla rosa nerazzurra senza l’iniziale ed onerosa spesa legata al costo del cartellino. Le ultime indiscrezioni di mercato, riferite dal portale Enganche, parlano di una nuova pista che ha destato l’attenzione dell’ex mentore di Fabio Paratici.

Un veterano per Inzaghi: Marotta ci prova

Dopo una vita passata al Real Madrid, club di cui era diventato un simbolo e con cui ha vinto – e più volte – tutto quello che c’era da vincere, Sergio Ramos si è accasato a parametro zero al PSG nell’estate del 2021. Simbolo della volontà di Al-Khelaifi di costruire un instant team in grado di vincere subito – l’ossessione Champions League è rimasta tale dalle parti di Parigi – il calciatore spagnolo è stato tormentato dagli infortuni durante il suo primo anno di permanenza.

Nella seconda stagione, pur tra le difficoltà di squadra riscontrate soprattutto in campo europeo, le cose sono andate meglio. Il disegno del patron qatariota non è arrivato però al suo compimento. Nelle ultime ore un clamoroso rumors si è legato al club nerazzurro, Sergio Ramos all’Inter, un’idea tutt’altro che impossibile.

Sergio Ramos, possibile nuovo obiettivo dell’Inter (LaPresse) – Calciomercatoweb.itDopo aver messo a segno tanti colpi under 25 – dallo stesso Thuram a Bisseck, per non parare di Davide Frattesi e dell’imminente arrivo di Samardzic – Marotta potrebbe regalare al tecnico Inzaghi un calciatore di rinomata e riconosciuta esperienza internazionale. Un calciatore utile soprattutto nelle serate importanti di Champions League.

Il problema, al solito, è rappresentato dall’ingaggio. Sergio Ramos guadagnava quasi 12 milioni netti l’anno a Parigi. Impensabile garantire una cifra nemmeno avvicinabile a quanto percepito in Francia. Si dovranno quindi usare altri argomenti, uno dei quali potrebbe essere la calamita rappresentata dalla possibilità di alzare la Champions League. Che sarebbe la quinta nella straordinaria carriera dell’ex Merengues.