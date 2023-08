Svolta Inter, è in arrivo dal Chelsea: tutti i dettagli

Per l’Inter di Simone Inzaghi bisogna registrare delle importanti novità che arrivano direttamente dal calciomercato.

Dopo aver sfiorato la vittoria storica della Champions League, nell’Inter si è innescata una vera e propria rivoluzione. In queste settimane di mercato, infatti, il team meneghino ha detto addio a dei giocatori davvero importanti in queste ultime stagioni: da Edin Dzeko e Milan Skriniar, passando per Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, ad André Onana, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Tuttavia, su quest’ultimo bisogna fare un discorso decisamente diverso rispetto agli altri calciatori che hanno detto addio ai colori nerazzurri. L’Inter, infatti, ha fatto di tutto per riportare sotto l’ombra della ‘Madonnina’ Romelu Lukaku che, però, ha poi ‘flirtato’ con l’acerrima rivale, ovvero la Juventus. Quest’ultima, infatti, potrebbe prendere il giocatore belga tramite uno scambio con Dusan Vlahovic.

L’Inter, ha infatti poi deciso di virare su altri obiettivi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, stanno facendo sul serio per Gianluca Scamacca del West Ham, considerando l’offerta di 22 milioni di euro recapitata al team inglese. Tuttavia, in attesa di conoscere il futuro dell’ex prima punta del Sassuolo, la ‘Beneamata’ starebbe provando a chiudere per un altro giocatore della Premier League.

Mercato Inter, il team nerazzurro continua a seguire Trevoh Chalobah del Chelsea

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, infatti, l’Inter continua a pensare ancora a Trevoh Chalobah del Chelsea. Quest’ultimo, infatti, starebbe per prendere Axel Disasi dal Monaco per circa 45 milioni di euro. Con il probabile arrivo del giocatore francese, di fatto, l’ex Lorient troverebbe ancora più difficoltà nel trovare spazio tra le fila della rosa allenata da Mauricio Pochettino.

Nel frattempo, l’Inter è molto attiva in sede di calciomercato anche su altri fronti. Il primo riguarda l’arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco. L’estremo difensore svizzero, di fatto, è il designato per sostituire André Onana, andato a giocatore in Premier League con la maglia del Manchester United di Erik ten Hag per circa 57 milioni di euro.

L’Inter è infatti pronta a pagare la clausola rescissoria di 6 milioni di euro necessaria per liberare Yann Sommer dal Bayern Monaco. Ma il team meneghino sta per regalare a Simone Inzaghi anche un centrocampista, ovvero Lazar Samardzic dell’Udinese. Il club friulano, infatti, ha accettato l’offerta di Beppe Marotta di 15 milioni più il cartellino di Giovanni Fabbian per cedere le prestazioni a titolo definitivo del mediano serbo.