Valentina Vignali da impazzire: scatto esplosivo

Che vista da quella piscina: Valentina Vignali dà il meglio di sé e lascia tutti a bocca aperta con uno scatto da capogiro.

Non possiamo certo dire che la meravigliosa Valentina Vignali non si sia impegnata in questi anni per avere sempre più ammiratori. La bellissima classe ’91 vanta diverse apparizioni televisive ma è sul web che è diventata nota a tutti i suoi sostenitori. E visto la sua pazzesca bellezza, non è stato difficile, accrescere a dismisura il numero dei suoi fan.

Lei è una meravigliosa influencer e modella, ma è anche un’ex cestista. Nonostante abbia soltanto 32 anni infatti, Viola valentina, questo il suo nome completo, ha deciso da poco di lasciare la pallacanestro professionistica. Dalle stories Instagram però si evince che lei è tutt’altro che una cattiva tiratrice. Ottimo rilascio, ma che da pochi mesi ad oggi abbiamo potuto vedere solo nelle gare di esibizione.

La bella ormai ex cestista riminese si è di fatto resa conto che il mondo dello spettacolo le stava portando via troppo tempo e non era più possibile esser continua con gli allenamenti. Quello per il pallone a spicchi resta però uno dei più grandi amori e Valentina, ad esso, ha anche dedicato dei tatuaggi. In più tra le varie cose presenti nel suo armadio, non manca mai qualche canotta o qualche cappellino delle squadre NBA.

Vignali, che spettacolo: esplode tutto

Parlavamo della sua bellezza? Beh, viste le sue foto non appare strano che Valentina e il suo fisico da urlo hanno posato anche per Playboy. Non solo questo visto che il suo stupendo lato estetico l’ha portata anche a diventare finalista di Miss Italia nel 2010 e più in là ha posato anche per GQ Italia. Ed a giudicare dall’ultima foto postata, chi ha creduto in lei aveva tutte le ragioni per farlo.

La splendida romagnola non vanta per puro caso un profilo Instagram seguito da 2,6 milioni di follower e nell’ultima foto il perché è davvero evidente. Lei emerge dalla piscina mentre si rilassa a Roma ed è letteralmente esplosiva. Non si può non impazzire con le forme della meravigliosa ex cestista alta 183 centimetri ed il suo sguardo è a dir poco ammaliante.

Insomma, c’è tutta la sua sensualità in una sola foto e le forme non sono certo nascoste. Infatti, il pazzesco lato A della modella sembra voler fuoriuscire dal costume e per i fan è assicurato un bel mal di testa. Stavolta però, piacevole.