Luis Alberto resta in Serie A: affare per una big

Il destino di Luis Alberto sembra essere ormai lontano dalla Lazio. E una big di Serie A è pronto ad approfittarne in questo calciomercato.

Luis Alberto è ormai ai ferri corti con la Lazio. Il mancato rinnovo sta portando una situazione non semplice in casa biancoceleste e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Sicuramente una big di Serie A sta seguendo con attenzione la vicenda Luis Alberto in questo calciomercato. Una questione che si risolverà nel giro di davvero poco tempo considerando che la Lazio non ha nessuna intenzione di tirarla ancora per le lunghe visto che si dovrà andare a caccia di un sostituto di qualità.

Calciomercato: Luis Alberto resta in Serie A, ecco con chi firma

Luis Alberto, come confermato anche dalla sua agenzia in una nota, non ha assolutamente chiuso alla possibilità di un rinnovo, ma ormai si è ai ferri corti e per questo motivo sembra essere davvero molto complicato ricucire. L’ipotesi principale resta quella di una separazione durante la sessione estiva e vedremo quale sarà la scelta anche dello stesso giocatore. La pista araba sembra essere ad oggi tramontata e non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se ci saranno altre possibilità.

In passato il calciatore più volte è stato accostato al Milan e i rossoneri rappresentano una opportunità di calciomercato importante per Luis Alberto. Pioli deve sostituire de Ketelaere e per questo motivo Moncada potrebbe decidere di fare un colpo importante anche in ottica futura. Naturalmente non è una priorità e ancora tutto può succedere.

Ma il Milan è pronto a seguire da vicino Luis Alberto e presto potrebbe decidere di piazzare un colpo importante in ottica futura. Naturalmente molto dipenderà anche dalle richieste economiche della Lazio considerando che i rossonero hanno speso molto e difficilmente faranno ulteriori pazzie ed usciranno fuori budget.

Mercato: il Milan pensa a Luis Alberto

L’ipotesi Luis Alberto per il Milan in questo calciomercato non è da scartare anche se, almeno oggi, non è una priorità. Moncada, comunque, guarda con attenzione in casa Lazio e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente i rossoneri ci hanno pensato in passato e non è da escludere un nuovo tentativo anche in questa stagione considerando che ormai la rottura con la Lazio è quasi certa.