Juve, ha cambiato idea: pronto a sbarcare da Allegri

Juve, ha cambiato idea. Il direttore tecnico Giuntoli sta rientrando dagli Stati Uniti per chiudere le operazioni più importanti del mercato bianconero. Una su tutte.

Cristiano Giuntoli è sulla via del ritorno dagli Stati Uniti dove ha seguito la squadra impegnata nel Soccer Champions Tour 2023. Alla fine di luglio il mercato della Juventus è ancora fermo al palo, Weah a parte, e risulta pertanto necessaria un’accelerata.

Venerdì scorso la UEFA si è finalmente espressa sul caso Juventus. Squalifica per un anno da tutte le competizioni europee ed una multa di 20 milioni. L’esclusione della Conference League era decisione attesa, quasi sperata, dalla società bianconera che adesso ha chiuso definitivamente il suo contenzioso anche con la UEFA. La decisione giunta da Nyon cambia concretamente anche il mercato della Juventus.

L’ufficialità dell’esclusione dalla competizione europea ha di fatto ridotto sensibilmente gli impegni ufficiali della formazione di Massimiliano Allegri che, pertanto, dovrà ridurre anche i componenti della rosa della prima squadra. Infatti se prima della decisione della UEFA si lavorava ad una rosa di 25-26 elementi, ora questa può essere ridotta a 22-23 unità. E’ quindi il momento di decidere chi resta e chi andrà via.

Juve ha cambiato idea, di chi si tratta?

Un mercato in evoluzione, ma la Juventus non cambia i suoi obiettivi più importanti. Nel momento in cui la rosa della prima squadra dovrà essere necessariamente ridotta, allo stesso tempo la qualità complessiva degli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri non dovrà diminuire. Anzi.

Per questo Giuntoli è alle prese con le trattative più importanti e complesse. La prima porta al Barcellona, la squadra dove milita l’obiettivo numero uno del centrocampo bianconero. La scelta del duo Allegri-Giuntoli ha puntato dritto su Franck Kessié, 26enne centrocampista ivoriano, ex Milan. Juventus e Barcellona avrebbero già trovato una bozza di accordo sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

La difficoltà della trattativa risiede nel centrocampista blaugrana, non convinto di ritornare in Italia soltanto un anno dopo aver lasciato il Milan. Franck Kessié preferirebbe un’esperienza in Premier League dove, nelle ultime ore, si è palesato un concreto interesse del Liverpool di Jurgen Klopp. Giuntoli, dal canto suo, sta lavorando per tentare di convincere Kessié ad accettare la destinazione-Juventus.

Il direttore tecnico bianconero ha grande stima del centrocampista del Barcellona avendo tentato, già nel gennaio scorso, di portarlo a Napoli. Ora continuerà il suo lavoro ai fianchi del centrocampista ivoriano che potrebbe anche decidere di accettare la destinazione bianconera e il ritorno in Serie A. I prossimi giorni saranno decisivi anche perché non ne sono rimasti molti a disposizione della Juventus e di Giuntoli prima dell’inizio della stagione.