Calciomercato, colpo argentino per Inzaghi: chiusura immediata

L’Inter pensa ad un nuovo colpo in attacco. Arriva dall’Argentina, affare in vista della prossima stagione: ecco il rinforzo per Inzaghi

Nella pre-season si è messo in mostra il giovane attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito, andato in gol anche contro il PSG. Simone Inzaghi, però, si aspetta almeno un nuovo rinforzo in attacco per competere ai massimi livelli tra Serie A e Champions League. L’obiettivo è quello di essere costante per tutta la stagione lavorando su più fronti senza problemi. Ecco il colpo dall’Argentina per rinforzare il reparto offensivo dell’allenatore nerazzurro.

Sarà un mese di agosto importante per puntellare ancora la rosa nerazzurra. L’Inter si è mossa alla grande andando a rinforzare soprattutto la zona centrale di campo con gli arrivi di Frattesi e Samardzic, che sarà ufficiale a breve. In attacco è arrivato Marcus Thuram per sostituire al meglio Edin Dzeko, ma ora servirebbe un nuovo innesto per occupare la casella rimasta vuota da Romelu Lukaku.

Calciomercato, rinforzo in attacco: arriva dall’Argentina

L’Inter proverà così ad anticipare la folta concorrenza per il giovane attaccante argentino. Dal Sudamerica si parla di un forte interessamento da parte della dirigenza nerazzurra per lui: chiusura immediata, ma non è così semplice.

Come svelato dal portale TNT Sports Argentina, Lucas Beltran sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Dal Portogallo si parla anche di un forte interessamento del Benfica vista l’imminente partenza di Gonçalo Ramos al PSG. Anche Atletico Madrid e Fiorentina non mollano la prese sul giovane centravanti argentino del River Plate, che non vede l’ora di misurarsi con il calcio europeo.

Potrebbe anche vestire la maglia della Nazionale italiana vista la doppia nazionalità proprio come Mateo Retegui. Nelle ultime ore è tornato a parlare, ma ha rivelato alla stampa di non conoscere il suo futuro. Vuole essere sereno per stare a disposizione di mister Demichelis. Un prospetto interessante seguito a lungo anche dal Milan per arrivare al terzo attaccante dopo Giroud ed Okafor già in rosa.

Un investimento decisivo per rinforzare l’attacco della big d’Europa: prossimi giorni decisivi con Simone Inzaghi che si aspetta un nuovo rinforzo in attacco da parte della dirigenza nerazzurra. L’Inter vuole accontentare ancora una volta l’allenatore piacentino con innesti di qualità per puntellare la rosa a sua disposizione. Chiusura possibile nelle prossime ore: il futuro di Beltran è ancora incerto, ma sicuramente lascerà il River già a partire da quest’estate.