Juve, se ne vanno in tre: arrivano 60 milioni

La Juve fa cassa, tre giocatori ai saluti: Giuntoli può piazzare tre colpi in uscita da 60 milioni di euro totali.

Buone notizie in casa Juventus: Giuntoli sta per fare cassa. E potrebbe farlo senza dover sacrificare nessuno dei big più appetiti sul mercato. Tiene ancora banco il caso Vlahovic, alla ricerca di una soluzione per poter far spazio a un grande nome in attacco come quello di Lukaku, ma intanto il nuovo Football Director bianconero non sta certo con le mani in mano, e ha deciso di portare a casa ben 60 milioni cedendo tre calciatori ai margini del progetto.

Salvo clamorosi colpi di scena, per il momento il centravanti serbo non si muove. Resta in piedi l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea per poter portare a Torino Lukaku, ma al momento si tratta solo di un’idea che non trova ancora conferme. Chi invece rimarrà con tutta probabilità a Torino è il redivivo Chiesa. Nonostante un rapporto non proprio idilliaco con Allegri, l’ex Fiorentina è pronto a vivere una stagione di rinascita, dopo le difficoltà fisiche degli ultimi anni.

E anche Bremer, a quanto pare, non è minimamente in bilico. Il difensore brasiliano piace, e non poco, a top club di livello europeo e sarebbe in linea teorica uno dei possibili sacrificati per fare cassa. Ma si tratta di un’ipotesi remota. Giuntoli sta infatti riuscendo nell’impresa di finanziare il mercato bianconero attraverso la cessione di ben tre giocatori, ma ai margini del progetto tecnico, per rendere la Juve ancora più competitiva in ottica scudetto.

Juventus, in arrivo 60 milioni: la strategia di Giuntoli

Sono tre i giocatori con cui il Football Director potrebbe riuscire a finanziare il mercato bianconero. Uno di questi, forse il più promettente, è Iling Junior. L’attaccante inglese, classe 2003, piace moltissimo in patria e potrebbe volare in Premier già in questa sessione. Nonostante piaccia ad Allegri anche nel ruolo di vice Kostic, la dirigenza potrebbe decidere di ‘sacrificarlo’, portando in casa almeno una ventina di milioni. In pole per portarlo a casa ci sarebbe il Brighton di De Zerbi.

Un altro giovane che potrebbe essere venduto nei prossimi giorni potrebbe essere l’argentino Matias Soulé. Apprezzatissimo sia in Italia che all’estero, il centrocampista è tentato da un’avventura in Olanda, in particolare al Feyenoord. Per poterlo portare in Eredivisie però servono almeno 20 milioni anche in questo caso, una somma che per ora gli olandesi non hanno alcuna intenzione di raggiungere.

Infine, ci sarebbe da risolvere la situazione relativa al difensore De Winter. Reduce da un prestito all’Empoli nell’ultima stagione, con sole 14 presenze collezionate, piace moltissimo ad alcuni club esteri, tra cui Lille ed Everton. In pole per poterlo portare a casa ci sarebbe però il Genoa.

L’accordo è quasi trovato. Il Grifone e la Juve si starebbero infatti accordando per un nuovo prestito. Restano da limare alcuni dettagli. In particolare, il club bianconero vorrebbe inserire un obbligo di riscatto in caso di salvezza (si punta a ottenere una somma vicina ai 10 milioni di euro). Una soluzione che potrebbe essere accettata anche dal club rossoblù, pronto a puntare con forza sul difensore belga, uno dei talenti più promettenti emersi dal vivaio bianconero.