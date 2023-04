Intreccio Dumfries-Juve, affare in prestito con obbligo

Le strade di Inter e Juve potrebbero incrociarsi non solo in campo, ma anche sulla strada del calciomercato.

I bianconeri sono alla ricerca di un profilo di qualità per sostituire il partente Cuadrado, arrivato a scadenza di contratto. Gli occhi di Federico Cherubini sono puntati su un giocatore della Liga

Grandi manovre in casa nerazzurra e bianconera in vista della prossima stagione. La Juventus deve valutare quale sarà il suo scenario di classifica alla fine di questo campionato, tra penalità comminata e altre che potrebbero arrivare. Intanto Allegri sta provando nell’impresa di ricucire i 7 punti di distacco che attualmente separano il club bianconero dal Milan.

Poter contare ‘solo sulle proprie forze‘, senza pensare ai tribunali, è lo spirito che anima la rincorsa della “Vecchia Signora”, nella speranza di agguantare la Champions League per il prossimo anno. Sul mercato le necessità dei bianconeri sono piuttosto chiare, a cominciare da un profilo di valore sulla fascia destra. Cuadrado arriverà a scadenza di contratto a giugno e il calciatore è ormai alla fine della sua avventura in bianconero. La società potrebbe investire su un top del reparto

Il Real Madrid apre alla cessione

Proprio per questo diventa interessante la situazione di uno dei più forti laterali destri in circolazione, un titolare inamovibile del Real Madrid campione di tutto con Ancelotti e Zidane. Stiamo parlando di Dani Carvajal, esperto terzino classe 1992 e punto di forza anche della nazionale spagnola. Dani rappresenta un pallino della Juventus da tempo, ma fino ad ora non poteva essere avvicinato per ovvi motivi economici. A quanto pare invece la situazione sembra essere cambiata e lo stesso presidente Florentino Perez, come riportato dalla stampa spagnola, starebbe pensando di cedere il pilastro del club

Considerando che il contratto in scadenza nel 2025, bisognerebbe comunque intavolare una trattativa per il cartellino. L’eventuale trasferimento verrebbe trattato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (di circa 20 milioni). Le mosse della Juventus influenzano indirettamente anche l’Inter, visto che il Real Madrid avrebbe intenzione di pescare il sostituto di Carvajal proprio in casa nerazzurra. Il nome sul tavolo è sempre quello di Denzel Dumfries, poderoso esterno olandese che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni.

Carvajal alla Juve, Dumfries al Real: l’intreccio di mercato prende corpo

Per la retroguardia dei Blancos, sempre alla ricerca di giocatori propositivi in fase offensiva, sarebbe il nome giusto e Beppe Marotta ha necessità di monetizzare da qualche cessione importante. La valutazione che viene fatta ad Appiano Gentile è di circa 40 milioni, ma si può chiudere anche a qualcosa di meno. La trattativa potrebbe entrare nel vivo a breve, dando la possibilità poi all’Inter di muoversi alla ricerca di un nuovo terzino.