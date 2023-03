Terremoto Juve, annuncio ufficiale: la vera classifica

Arriva un altro terremoto in casa Juve riguardo la situazione di classifica dei bianconeri e la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

I bianconeri devono fare i conti con la sentenza del Collegio di Garanzia presso il Coni, il prossimo 19 aprile e seguire quanto succederà con il processo per gli stipendi nel periodo Covid

La classifica della Serie A vede la Juventus attualmente in settima posizione, a quota 41 punti, a meno 7 dal Milan attualmente quarto con 48. Una rincorsa folle per gli uomini di Allegri che devono pagare una penalizzazione di 15 punti, dovuti all’inchiesta Prisma e al caso plusvalenze. La Giustizia Sportiva ha comminato una decurtazione piuttosto importante che salvo miracoli dovrebbe estromettere la “Vecchia Signora” dalla zona Champions League.

Eppure dalle parti della Continassa continuano a sperare che il prossimo 19 aprile, ci possa essere un parere positivo da parte del Collegio di Garanzia del Coni, magari con l’annullamento della sentenza e la restituzione dei 15 punti (almeno momentanea). Oltre alle speranze giuridiche, però, Allegri e i suoi si stanno caricando per recuperare tutto lo svantaggio anche sul campo, senza ricevere assist dai tribunali. Per farlo serve una vera e propria impresa.

Juve, la rincorsa Champions passa dal campo: si decide tutto in queste settimane

La Juventus al momento avrebbe in termini reali 56 punti, senza intervento dei giudici e sarebbe ampiamente seconda, a -15 dal Napoli capolista (scontro diretto ancora da giocare a Torino).

In realtà, sabato sera, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, i bianconeri se la vedranno con il Verona, con l’idea di rosicchiare punti al Milan, impegnato nel week end proprio contro i partenopei di Luciano Spalletti.

A parlare della situazione della Juve e della penalizzazione è stato in queste ore anche il secondo portiere della rosa di Max Allegri, ovvero Mattia Perin. L’estremo difensore di Latina, quest’anno ha messo insieme 13 presenze, di cui 9 in campionato (con 5 clean-sheet e 6 goal subiti).

Mattia Perin ribadisce: “Noi guardiamo la classifica del campo, quella che ci vede secondi”

Intervenuto come ospite all’evento “Amico dei Bambini”, assieme ai colleghi D’Ambrosio e Rovella, oltre a Stefano Pioli, ha risposto alle domande del presentatore Fabio Caressa.

Relativamente alla penalizzazione Perin spiega: “Quando abbiamo appreso la notizia abbiamo parlato con i più anziani dello spogliatoio e ci siamo detti di trasformare tutto in energia positiva”. Poi sulla classifica aggiunge: “Per noi è sempre valsa quella del campo, ci alleniamo per vincere la domenica come sempre. Ovvio che questa sentenza c’è e non possiamo far finta di nulla, ma per noi i punti sono quelli conquistati che ci mettono al secondo posto”.

Adesso l’obiettivo dell’ex portiere del Genoa e dei compagni è quello di fare il massimo in questa tranche finale di stagione, cercando di agguantare ad ogni costo un piazzamento tra le prime quattro della Serie A. Poi se il Collegio di Garanzia darà una mano…