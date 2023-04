Chiesa forza la cessione: alla Juve vanno 50 milioni

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate la calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in estate.

Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la vecchia signora sarà chiamata a valutare il futuro dei migliori calciatori attualmente in rosa. Con Vlahovic seguito dalle grandi d’Europa, e con Rabiot e Di Maria che potrebbero salutare vista la scadenza del contratto fissata per giugno, ora per i bianconeri aumenta la paura di veder partire anche Federico Chiesa, cercato da uno dei più grandi club al mondo.

L’ex esterno della Fiorentina è reduce da un grave infortunio, la società bianconera lo ha atteso con pazienza ed ora valuta piano piano i suoi progressi. Nonostante ciò futuro del calciatore della Nazionale italiana resta sempre più incerto.

Futuro in bilico per Chiesa: il Bayern Monaco fa sul serio

Il classe 1997, a causa di un grave infortunio, ha disputato solamente 17 partite in questa stagione. Il calciatore potrebbe chiedere di essere ceduto qualora le penalità portassero la vecchia signora ad essere esclusa dalle prossime competizioni europee. Proprio per questo motivo, una delle migliori squadre in Europa starebbe aspettando il momento giusto per tentare l’assalto all’ex viola.

Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, infatti, il Bayern Monaco starebbe pensando di fare sul serio per il classe 1997. Il neo allenatore dei tedeschi Thomas Tuchel stravede per l’esterno azzurro, tanto che starebbe spingendo con la dirigenza per cercare di portarlo a Monaco di Baviera. Il Bayern Monaco, per cercare di accontentare il tecnico, starebbe pensando di mettere sul piatto una cifra intorno ai 50 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar partire il calciatore.

Questa cifra non trova grande entusiasmo nel club bianconero ma, soprattutto in caso di esclusione dalle competizioni europee, le cose potrebbero cambiare. La dirigenza tedesca spera proprio in questo per cercare di far cedere il club bianconero, che non vorrebbe privarsi del proprio gioiello. Con i possibili addii di Vlahovic, Di Maria e Rabiot, perdere anche Federico Chiesa sarebbe un duro colpo per la società e per il popolo bianconero. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Bayern Monaco pronto a fare sul serio per strappare l’esterno azzurro alla Juventus. Il popolo bianconero ora ‘trema davvero’.