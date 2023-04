Scambio due per uno: così la Juve si ‘libera’ di Vlahovic

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caos plusvalenze, è intenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la vecchia signora dovrà valutare anche il futuro dei calciatori più importanti della rosa.

Su tutti ovviamente Dusan Vlahovic, che sembra il più accreditato a lasciare la vecchia signora in estate. Sul nove bianconero si stanno muovendo i più grandi club europei, soprattutto quelli della Premier League. A tal proposito, una big inglese sembra pronta a presentare un’offerta importante per cercare di strappare il si della Juventus.

Come detto, soprattutto in caso di mancata partecipazione alle prossime competizioni europee, Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione.

L’Arsenal punta Vlahovic: doppia contropartita per la Juventus

Stando a quanto riporta Evening Standard, i ‘Gunners’ avrebbero messo nel proprio mirino l’attaccante serbo classe 2000. Mikel Arteta avrebbe inserito il calciatore in cima alla lista, tanto che starebbe spingendo con la società per portarlo a Londra. Proprio per questo motivo, la dirigenza starebbe pensando ad un’offerta importante per convincere la Juventus a cedere il proprio bomber.

Oltre ad un conguaglio economico, gli inglesi sarebbero disposti a mettere sul piatto i cartellini di Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992 e Nicolas Pepe, ala classe 1995 ora in prestito al Nizza pur di convincere la dirigenza bianconera a lasciarlo partire. Nonostante l’offerta allettante, soprattutto per il gradimento di Allegri nei confronti dei due calciatori, sembra difficile che la Juventus possa pensare di cedere il calciatore in cambio di contropartite tecniche.

L’Arsenal però sembra intenzionata a provarci, anche per via del gradimento del serbo che non ha mai nascosto di voler giocare in Premier League un giorno. Qualora l’offerta dei gunners si concretizzasse, Vlahovic potrebbe chiedere alla società di essere ceduto, anche per provare una nuova esperienza. Si tratterebbe di un colpo importante per la squadra inglese, che andrebbe a potenziare ulteriormente il proprio reparto offensivo. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con Vlahovic che potrebbe dire addio tra pochi mesi. L’Arsenal è pronta a fare sul serio, con Massimiliano Allegri che potrebbe veder partire il proprio bomber e allo stesso tempo due nuovi acquisti nella sua rosa.