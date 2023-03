Addio Lazio, ora è ufficiale: l’annuncio arriva a stagione in corso

La società di Claudio Lotito ha comunicato la separazione con un comunicato stampa apparso su tutti i canali della Lazio. “Rispettiamo il suo desiderio”, così il club biancoceleste nella propria nota.

La stagione si accinge sempre più verso il termine. Lo sa molto bene la Lazio che si gode il secondo posto in classifica. La squadra biancoceleste è stata protagonista di una stagione molto positiva macchiata, probabilmente, solo dalla cocente eliminazione subita dall‘AZ Alkmaar in Conference League. La squadra di Maurizio Sarri, quindi, ha ancora 11 giornate, 11 partite, per cercare di tenersi alle spalle Inter, Milan, Roma e Juventus (dipende molto anche dalle questioni giudiziarie) e strappare un pass per la Champions League, competizione che non disputa dal 2021 .

Il ritorno nella massima competizione continentale rappresenterebbe un risultato molto importante per la squadra capitolina. In definitiva, potrebbe dare il giusto riconoscimento al lavoro che Maurizio Sarri ha saputo svolgere in questi due anni alla guida della compagine biancoceleste.

La Lazio in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che, di fatto, ne hanno appesantito il passo in momenti al quanto cruciali della stagione. Tra i giocatori biancocelesti che sono passati in infermeria in maniera molto frequente ritroviamo Ciro Immobile. L’attaccante napoletano, infatti, ha saltato 10 partite in totale se si tiene conto di Serie A, Coppa Italia, Europa e Conference League.

Lazio, Immobile arruolabile per il finale di stagione

Tutte questi forfait hanno tutti lo stesso denominatore e, cioè, un problema muscolare alla coscia che ha influenzato il rendimento del laziale anche nel corso di quelle gare disputate a ridosso del recupero dall’infortunio. Una stagione, quindi, molto tribolata che ha visto Immobile lontano lontano dai suoi standard soliti. Da Formello, negli ultimi giorni, giungono delle notizie molto positive che vedono il giocatore tornato a disposizione di Maurizio Sarri. Dunque, l’attaccante può considerarsi arruolabile per la gara con il Monza. Una sfida delicata, una gara che, di fatto, è la prima di 11 finali che possono valere il sogno Champions.

Per uno che torna, però, c’è un altro che va via. Nelle ultime ore, infatti, la Lazio ha reso noto, attraverso un comunicato stampa, l’addio del direttore del settore giovanile Mauro Bianchessi. Ecco il comunicato del club biancoceleste: “Nelle scorse settimane il dirigente ha manifestato la volontà di riavvicinarsi alla sua famiglia. Ponendo termine con anticipo al suo impegno contrattuale con la S.S. Lazio”. La Lazio ha tenuto a ringraziare Bianchessi per il lavoro profuso e, soprattutto, gli ha augurato le migliori fortune professionali.