Zidane alla Juventus: subito triplo colpo a zero

La Juventus potrebbe affidarsi a Zinedine Zidane per l’anno prossimo: pronti tre colpi da sogno per il francese

Due settimane esatte a quello che sarà uno dei due match più importanti della stagione bianconera. La sfida con lo Sporting CP può regalare l’accesso alle semifinali di Europa League alla Juventus di Massimiliano Allegri: un traguardo che, fino a qualche settimana fa, pareva insperato.

Perchè la stagione della ‘Vecchia Signora’ è stata, per lunghi tratti, deludente. Dall’inizio stentato passando poi per la rimonta fino al secondo posto, ‘stroncata’ dalla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie. Adesso, però, quelle che stanno per prospettarsi saranno settimane bollenti in vista del calciomercato estivo. Anche in ottica futura, visto che la possibile rivoluzione alla rosa bianconera rimane dietro l’angolo e può coinvolgere in prima persona anche lo stesso Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, si sa, è sotto contratto fino all’estate 2025 ma se i vertici del club piemontese decidessero per un cambiamento drastico, allora anche Allegri potrebbe essere sostituito. Il grande sogno, coltivato ormai da anni, rimane ancora il francese30 Zinedine Zidane. Attualmente senza squadra e avvicinato alla panchina della Francia, ‘Zizou’ potrebbe effettivamente rappresentare la scelta giusta per riportare subito in alto la ‘Vecchia Signora’.

La condizione che vedrebbe la sostituzione di Allegri a partire da giugno è legata strettamente ai risultati europei: se il confronto con lo Sporting non dovesse portare esito positivo, allora il Conte Max’ finirebbe per venire accantonato in favore di Zidane. E sono già chiare gli eventuali primissimi colpi da consegnare all’ex centrocampista della Juventus: un tris, a parametro zero, che può finire per cambiare volto alla squadra torinese. Il primo rinforzo potrebbe riguardare l’attacco, con un profilo come quello di Roberto Firmino che piace molto all’ex allenatore del Real Madrid.

Non solo Firmino: la Juve accontenta Zidane

Il brasiliano è in scadenza con il Liverpool e alla corte del francese diventerebbe il suo personalissimo Benzema bianconero. Un centravanti prolifico, dalla grande tecnica ed in grado di far giocare bene anche i compagni di reparto. Le attenzioni della dirigenza bianconera si attesterebbero, poi, a Madrid.

Sponda Real, manco a dirlo, dove Zidane ha lasciato un ricordo eccellente. Marco Asensio, destinato ormai a salutare le ‘Merengues’ a zero tra poche settimane, sarebbe ben felice di tornare alle dipendenze del suo ex allenatore. In difesa, infine, occhio ad un altro nome ventilato già recentemente per la Juventus. Si tratta di Evan Ndicka, pure lui nazionale francese pronto a dire addio all’Eintracht Francoforte a parametro zero. Su di lui la concorrenza sarà spietata ma essere allenato da Zidane può risultare una motivazione forte per il centrale classe 1999. Da Firmino ad Asensio e Ndicka, dunque, la Juve è pronta ad un’estate di fuoco: con Zidane alla regia e pronto a sostituire Allegri.