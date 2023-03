Juve, salta un acquisto già fatto: tifosi bianconeri furiosi

Il centrocampista è stato ad un passo dal vestire la maglia della ‘Vecchia Signora’. Un retroscena riguardo ciò che è accaduto oltre un anno fa.

Negli ultimi anni la Juventus ha provato a crearsi un grande piano anche a livello internazionale, con colpi di rilievo e acquisti fatti per far sognare i tifosi. Tralasciando le questioni finanziarie che hanno caratterizzato molte operazioni di mercato, relative soprattutto al caso ‘plusvalenze’ generate ai tempi della direzione sportiva di Fabio Paratici e che poi hanno visto l’intera ‘vecchia’ dirigenza fare i conti con la Giustizia Sportiva. Negli ultimi tempi si è cercato di rendere sostenibili le risorse a disposizione provando ad usare investimenti dal settore giovanile.

L’avvento della formazione NextGen, ad esempio, ha contribuito a raggiungere questo traguardo importantissimo. La squadra oggi ha un buon vivaio da cui poter attingere per rattoppare i reparti nelle mani di Massimiliano Allegri. Da Soulé a Iling-Junior, la Juventus ha dimostrato che può fare molto affidamento sui giovani.

I cosiddetti ‘wonder kid’, come sono conosciuti in Inghilterra. Proprio originario della Premier League inglese, l’esterno offensivo della Nazionale U21 ha dato grandi segnali per il futuro. Un giovane talento inglese è stato accostato in passato e molto vicino al club bianconero.

Calciomercato, dalla Juve al rientro in campo: il destino di Greenwood

Si tratta del giovane Mason Greenwood. Il tabloid The Athletic ha svelato che il centrocampista classe 2001 sarebbe stato addirittura ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Tutto questo è avvenuto prima che questi siglasse l’accordo da calciatore professionista nel 2018 con il Manchester United.

Un ruolo chiave in questa trattativa è stato tenuto dalla famiglia del calciatore. Ora Greenwood è stato nell’ultimo periodo alle prese con una vicenda molto complicata. Mason è stato accusato di stupro ed è stato al centro delle polemiche per diversi mesi. Soltanto alcune settimane fa le accuse nei suoi confronti sono decadute ed ora ci si aspetta che torni presto a calcare i terreni di gioco di Premier League.

Bisogna capire ora il trattamento che lo United riserverà al calciatore e se vorrà reinserirlo in rosa oppure no. Greenwood ha il contratto in scadenza nel 2025 e ora lo United dovrà decidere il suo futuro. Dalle opzioni di mercato alla permanenza. E anche la possibilità della rescissione consensuale, comunque, resta una valida alternativa.