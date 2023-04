Retrocessione e Juventus: l’incastro che sconvolge il Milan

La Juventus sembra già programmare il futuro, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi.

Le difficoltà legate al caso plusvalenze tengono in apprensione la Juventus che, però, sembra già voler programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. La dirigenza, infatti, è impegnata sui rinnovi contrattuali dei calciatori più importanti all’interno della rosa. Se per quel che riguarda Angel Di Maria le cose sembrano andare per il verso giusto, non si può dire lo stesso per Adrien Rabiot.

Il francese vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, ad oggi, non risultano passi in avanti per il rinnovo. Vista la possibile partenza dell’ex Paris Saint Germain, la società bianconera sembra guardarsi intorno, tanto da aver individuato un possibile obiettivo per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri.

Futuro di Rabiot sempre più incerto: la Juve pensa a Paquetá

Come detto, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, la Juventus sembra già proiettata alla programmazione della prossima stagione. La società, visto il futuro incerto di Rabiot e i continui guai fisici che affliggono Paul Pogba, sta pensando a come rinforzare il proprio centrocampo. Il calciatore individuato dalla vecchia signora come potenziale acquisto per la zona centrale del campo è Lucas Paquetá, brasiliano classe 1997 in forza al West Ham.

Gli Hammers sono attualmente in terzultima posizione in campionato, ma nonostante ciò il brasiliano si sta rendendo protagonista di una buona stagione. Il suo bottino finora è di due reti realizzate e tre assist forniti in 26 partite disputate tra campionato e coppe. La dirigenza bianconera sta monitorando le sue prestazioni e avrebbe in programma di avviare i contatti con il club inglese nelle prossime settimane. Qualora il West Ham dovesse retrocedere, sarebbe disposto a lasciar partire il brasiliano per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Una cifra molto importante, ma che i bianconeri sarebbero disposti a spendere per rinforzare il centrocampo. Per Paquetà si tratterebbe di un ritorno in Italia, visto che ha indossato la casacca del Milan fino al settembre del 2020. Paquetá sarebbe molto allettato dalla possibilità di tornare nel nostro campionato, e questo potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus che sembra intenzionata a regalare un calciatore dalla grande qualità a mister Allegri. Il futuro di Lucas Paquetá potrebbe essere nuovamente in Italia dopo tre anni dal suo addio, questa volta a tinte bianconere.