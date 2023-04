Osimhen in una Big: scambio sensazionale con il Napoli

Osimhen è una vera e propria macchina da gol. Le big di tutta Europa ci provano e per il Napoli arriva una proposta sensazionale

Insieme a Khvicha Kvaratskhelia sta facendo letteralmente ‘sfracelli’ in Serie A e in Champions League. Attualmente Victor Osimhen si può considerare l’attaccante più forte in circolazione, insieme ad Haaland, grazie ai 25 gol segnati e 5 assist in 29 partite. Un bilancio impressionante quello del nigeriano, che insieme al georgiano sta realizzando una stagione a dir poco strepitosa.

Con uno scudetto ormai ‘in pugno’, i partenopei dovranno mettersi seduti a un banchetto e ascoltare la sfilza di proposte per i due giocatori, tra l’altro ancora molto giovani. Nelle ultime ore si è discusso riguardo una prima proposta che in molti riterrebbero “indecente” e che De Laurentiis la valuterà nei prossimi giorni.

RMC sport ha sganciato la bomba che tutti i tifosi del Napoli temevano. Il PSG, una delle squadre più ricche del pianeta, avrebbe bussato alla porta di De Laurentiis per acquisire le prestazioni sportive di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non ha chiuso la porta di fronte all’interesse del PSG, anche se il suo desiderio è sempre quello di giocare un giorno in Premier League.

PSG su Osimhen, lo scambio è folle

Con un contratto in scadenza nel 2025 questo, per gli azzurri, potrebbe essere l’anno in cui ottenere il massimo da una possibile vendita, ma De Laurentiis preferirebbe ricevere un’offerta interamente economica. Il PSG, invece, avrebbe proposto due contropartite per abbassare le pretese economiche del Napoli, che ovviamente non scenderebbe mai sotto i 100 milioni. Oltre a una parte in denaro, i francesi avrebbero proposto i cartellini di Mauro Icardi, attualmente in prestito al Galatasaray e Paredes, anch’egli in prestito alla Juventus. I due calciatori rientreranno alla base il prossimo giugno e Galtier non sembra contemplarli nei suoi piani.

Sembra però difficile che il Napoli possa accettare un’offerta simile e i motivi sono molteplici. Il tasso tecnico ovviamente è il primo fattore e, per quanto Paredes e Icardi siano profili di tutto rispetto, non andrebbero mai a bilanciare una perdita come Osimhen. Poi c’è da affrontare l’aspetto anagrafico, perché il Napoli dovrebbe privarsi di un ventiquattrenne potenzialmente ancora in crescita, in favore di due trentenni con pochi anni di attività davanti e un super ingaggio da affrontare. Ultimo aspetto, ma forse primo per importanza, quello economico. Lasciare andare Osimhen deve coincidere con una cospicua entrata di liquidità nelle casse del Napoli. Non sembra questo il caso e la sensazione è che la strada per il PSG sia in ripida salita in questo momento.