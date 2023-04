Calciomercato, dal Real Madrid alla Serie A: l’affare si può chiudere subito

Dopo le varie esperienze in Liga vestendo la maglia gloriosa del Real Madrid, ora cerca squadra: suggestione Serie A

Il Real Madrid sta cercando di rivoluzionare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti, ma il futuro dell’allenatore italiano è in bilico. Nelle ultime settimane sono insistenti le voci che lo vedrebbero alla guida della nazionale brasiliana, la ‘Selecao’ vorrebbe un selezionatore esperto, che è molto ammirato dai talenti sudamericani che ha allenato nel corso della sua lunga carriera. Da Vinicius a Casemiro, in tanti hanno parlato bene della sua persona.

In estate potrebbero arrivare addii importanti, come quelli di Asensio e Hazard, che ormai non fanno più parte del progetto tecnico del Real. Parlando di Real e suoi ex calciatori, il talento spagnolo Isco è attualmente senza squadra. La sua ultima esperienza risale con il Siviglia prima della rottura definitiva arriva nel dicembre 2022.

Il talentuoso trequartista si allena da solo in palestra per trovare una nuova sistemazione. Ad inizio febbraio sembrava tutto fatto per il suo trasferimento in Germania con il talento spagnolo che aveva anche già effettuato le visite mediche. Con l’Union Berlino, però, c’è stata un’incomprensione sullo stipendio con le differenze di vedute economiche tra il netto e lordo. Così non è arrivata la sua firma preferendo di continuare ad essere senza squadra per trovare in estate una nuova soluzione a parametro zero. Con la casacca prestigiosa del Real, Isco ha vissuto alti e bassi per contribuire alle vittorie emozionanti con Zidane e Ancelotti.

Calciomercato, Isco pronto anche alla Serie A: che idea!

Ora il suo futuro potrebbe essere anche in Italia con tanti top club della Serie A che l’hanno monitorato da anni. In dieci anni il talento spagnolo non è riuscito a ripagare le previsioni che lo consideravano il ‘nuovo Zidane’. Protagonista anche con la Spagna Under 21, Isco non è riuscito a fare il salto di qualità costante tanto atteso. Una carriera vissuta ad intermittenza senza lasciare più di tanto il segno.

Per il calciatore si potrebbero aprire le porte della Serie A come colpo a parametro zero che farebbe comodo sia a Juventus che a Milan. All’età di 31 anni Isco è pronto ad essere protagonista in Italia con un progetto avvincente per il prosieguo della sua carriera e per dimenticare gli ultimi mesi deludenti. Una voglia incredibile di tornare a calcare palcoscenici importanti senza mollare di un centimetro continuando a lavorare duramente in palestra.