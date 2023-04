Allegri spacciato: Juve, nuovo Ds e Inter ‘tradita’

Il nuovo ds che piace alla Juventus potrebbe mettere nei guai Allegri e non solo: anche l’Inter ne uscirebbe “tradita”.

La Juventus sembra sempre più decisa a cambiare pelle in vista del prossimo anno, al di là di quello che sarà l’esito delle vicende giudiziarie che la vedono coinvolta. I bianconeri stanno lottando sia fuori che dentro dal campo e la dirigenza sta pianificando con attenzione il proprio futuro. L’obiettivo della società è tornare a dettare legge in Italia e tornare ad essere competitiva in Europa.

La società potrebbe presto fare importanti cambi nell’area tecnico sportiva. Uno dei nomi per rimpiazzare Federico Cherubini è quello di Andrea Berta, attuale ds dell’Atletico Madrid. Tuttavia, l’arrivo di Berta potrebbe rivelarsi una grande beffa tanto per Allegri quanto per l’Inter che pure sta osservando la situazione preoccupata.

Al momento di ufficiale non c’è nulla, ma la Juventus ha già mosso i primi passi per trovare un nuovo ds ed i bianconeri avrebbero avuto dei contatti informali con Andrea Berta, storico dirigente dell’Atletico Madrid. Accantonata del tutto la pista che portava al ds del Napoli Cristiano Giuntoli, la Juventus vuole un nome di spessore per il proprio organico e Berta è passato in pole nelle preferenze del club bianconero, superando Massara e Tare.

Berta nuovo ds della Juventus: Allegri e l’Inter rischiano la beffa

Ciò potrebbe non essere una buona notizia per Allegri che potrebbe vedere nuovamente il suo futuro essere messo in discussione. Il tecnico livornese preferirebbe lavorare con il suo grande amico Massara. D’altro canto la Juventus non sembra avere le stesse intenzioni e valuta quindi il profilo del dirigente del club iberico. Qualora Berta divenisse il nuovo direttore sportivo della Juventus, infatti, salirebbero di molto le possibilità di vedere Simeone sulla panchina bianconera al posto di Allegri.

L’allenatore argentino sembra destinato a lasciare l’Atletico Madrid dopo più di 10 anni ed al termine della stagione potrebbe seguire Berta a Torino. Da questa situazione ne uscirebbe “tradita” l’Inter che è sempre stata sulle tracce del Cholo e vorrebbe averlo sulla propria panchina per sostituire Simone Inzaghi, il cui futuro è fortemente in bilico a causa dei risultati ottenuti in campionato dove sono arrivate ben 9 sconfitte.

Tuttavia, quello di Simeone non sarebbe l’unico nome per sostituire Allegri nel caso in cui Berta arrivasse alla Juventus. Al ds dell’Atletico, infatti, piace molto anche Gian Piero Gasperini che potrebbe salutare l’Atalanta a fine stagione e fare il suo ritorno in bianconero dove ha iniziato la propria carriera di calciatore e di allenatore. L’attuale tecnico dei bergamaschi è sempre piaciuto molto alla Juventus e per lui potrebbe essere arrivato il momento di allenare la squadra che lo ha cresciuto calcisticamente.