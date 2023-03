Lukaku, altro che finito: la rivincita del belga arriva dall’estero, Inter spiazzata

Dopo alcune prestazioni sottotono con la maglia dell’Inter targata Simone Inzaghi, Romelu Lukaku si è preso una piccola rivincita sul campo

Il cammino dell’Inter in questa stagione non si può definire, senza dubbio, positivo. Il riferimento, ovviamente, è soprattutto al percorso in Serie A, lì dove la ‘Beneamata’ di Simone Inzaghi ha accumulato ben nove sconfitte. Davvero troppe, a maggior ragione se si considera che l’obiettivo dichiarato del club nerazzurro ad inizio stagione era la conquista dello Scudetto. Invece mancano ancora una decina di partite e il principale trofeo nazionale è stato già messo in cassaforte praticamente dal meraviglioso ed incontenibile Napoli targato Luciano Spalletti.

Raggiungere i quarti di finale di Champions è un risultato non da poco e va giustamente evidenziato, ma non può assolutamente bastare. Motivo per cui la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta riflette sul futuro della panchina nerazzurra. Non è affatto da escludere un ‘ribaltone’ a fine annata, soprattutto se la situazione non dovesse migliorare drasticamente come la società meneghina si aspetta. Ma il tecnico piacentino non è l’unico che potrebbe abbandonare la nave nei mesi a venire. Attenzione, infatti, anche a ciò che potrebbe accadere a Romelu Lukaku, il quale non ha convinto dal suo ritorno ad Appiano Gentile.

L’attaccante belga ha avuto parecchia difficoltà per via dei reiterati problemi fisici, che più di una volta lo hanno costretto a dare forfait. Per il calciatore non era semplice, data la sua stazza imponente, rimettersi in forma velocemente, visto che nella passata stagione col Chelsea il classe ’93 aveva giocato pochissimo. Ai piani alti dell’Inter, nel frattempo, si sta valutando concretamente il secondo addio del centravanti e il forte interesse nei confronti del nuovo centravanti della Nazionale Mateo Retegui può rappresentare un indizio a riguardo. D’altronde, finora l’apporto di Lukaku alla causa nerazzurra è stato alquanto insoddisfacente e di gran lunga al di sotto delle aspettative. La punta ha collezionato soltanto cinque gol e un assist in diciannove partite fra tutte le competizioni a cui ha preso parte (Serie A, Coppa Italia e Champions).

Inter, Lukaku si riscatta col Belgio: la stampa lo esalta

Il Chelsea, dal canto suo, non vuole ovviamente che l’ex United torni nuovamente in quel di Londra. Di conseguenza, i ‘Blues’ cercheranno presumibilmente di venire ulteriormente incontro all’Inter, provando un nuovo ‘sconto’ per convincere Marotta e la dirigenza nerazzurra.

E il 29enne sta cercando di dimostrare sul campo che ‘darlo già per finito’ è un grosso errore. Lukaku, infatti, si è reso protagonista di due ottime prestazioni col Belgio, nei match contro Svezia e Germania (il primo valido per la qualificazione ad Euro2024, mentre l’altro era un’amichevole). Quattro reti siglate in due partite e tripletta agli scandinavi gialloblù. Insomma, mica male. Tant’è che la stampa belga lo ha esaltato: “Ha segnato di più in due partite che in quindici presenze con l’Inter in Serie A. Ha un feeling eccezionale con De Bruyne, in più sente la fiducia del CT Domenico Tedesco. È il giocatore con cui il tecnico, in campo, ha parlato di più durante le prime due sfide della sua gestione. Come perno in avanti è più che utile e non ha ancora compiuto trent’anni“, scrive RTBF. Una piccola rivincita per Big Rom.