Juve e Milan già avvisate: stanno regalando Morata

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra i club più attivi in questo senso troviamo il Barcellona, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Xavi in estate. I blaugrana, che stanno dominando la Liga con addirittura dodici punti di vantaggio sul Real Madrid secondo, stanno valutando i giusti profili per potenziare il proprio reparto avanzato.

A tal proposito, la società catalana sembra aver individuato il possibile obiettivo per rinforzare l’attacco a disposizione di Xavi. Stiamo parlando di Alvaro Morata, classe 1992 dell’Atletico Madrid. Questo interesse, potrebbe complicare i piani di Juventus e Milan, da tempo interessate al calciatore.

Il Barcellona su Morata, l’aiuto arriva da Mendes: possibile beffa per Juventus e Milan

La squadra di Xavi, capolista della Liga, sembra aver individuato in Alvaro Morata il profilo giusto per rinforzare il proprio reparto avanzato. Il classe 1992 si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota dodici reti realizzate e tre assist forniti in 35 partite disputate tra campionato e coppe. Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, nei giorni scorsi avrebbe avuto un incontro con l’amico Jorge Mendes chiedendogli di mediare con i colchoneros per cercare di imbastire una trattativa.

Non solo l’ex calciatore della Juve in quanto il Barcellona sembrerebbe interessato anche al giovane talento portoghese Joao Felix. Il calciatore rientrerà a Madrid dopo il prestito al Chelsea e la squadra inglese non sembra intenzionata a riscattare l’attaccante. Per questo motivo, Laporta starebbe pensando a un doppio colpo dall’Atletico che comprenderebbe Felix e Morata per una spesa di circa 50 milioni di euro, 40 per il portoghese e 10 per lo spagnolo.

Alvaro Morata è molto seguito anche in Italia dove Milan e Juve monitorano con attenzione la sua situazione. I rossoneri, visto il futuro incerto di Ibrahimovic e Giroud, sono molto interessati, complice anche il gradimento di Pioli. Per la Juventus, invece, si tratterebbe di un ‘grande ritorno’, con Allegri che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Anche a livello economico si tratterebbe di un colpo importante, visto che l’Atletico potrebbe “accontentarsi” di circa 10 milioni di euro per lasciarlo partite. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Barcellona deciso a piazzare il doppio colpo dal club di Madrid. La beffa per Juventus e Milan potrebbe essere dietro l’angolo.