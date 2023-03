Pagano la clausola: bye bye Juventus

Arrivano pessime notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri: la cessione è ad un passo, pagano la clausola rescissoria

La sosta per gli impegni delle nazionali è servita a ricaricare le batterie e metabolizzare la sofferta e discussa vittoria in casa dell’Inter. Ma adesso, per la Juventus, è tempo di programmare il futuro. Il destino del club bianconero in questa stagione è ancora incerto, anche e soprattutto per le spinose questioni legali scaturite dall’‘Inchiesta Prisma’. È sicura invece la volontà di programmare un rilancio immediato, a partire dall’anno prossimo, con la prossima sessione di calciomercato che sarà cruciale in tal senso.

La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ha mostrato spesso e volentieri limiti preoccupanti. A partire dalla difesa, passando alla mediana fino a giungere all’attacco. La formazione torinese, per questo motivo, potrebbe effettuare importanti cambiamenti nel prossimo calciomercato estivo. E da questo punto di vista non arrivano affatto buone notizie per uno dei grandi obiettivi dell’estate 2023.

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, il futuro di Antonio Silva sarà probabilmente lontano dal Benfica. Il promettente difensore 19enne sembrerebbe potersi avvicinare alla Premier League. Il calciatore è nel mirino di big italiane ed europee e tra queste ci sono anche Juve e Napoli. Il portoghese classe 2003 è finito nel mirino del Liverpool. La stagione dei ‘Reds’ è stata fino a questo momento deludente ed un rilancio a suon di colpi di spessore, nella prossima sessione estiva di calciomercato, è praticamente scontato. Ecco quindi che il centrale potrebbe fare le valigie per partire in direzione Premier League.

Juve al tappeto: ecco dove giocherà Antonio Silva

I ‘Reds’, infatti, sembrerebbero avere tutte le possibilità di pagare la sua clausola monstre per sbaragliare la concorrenza a portare agli ordini di Klopp il gioiello cresciuto calcisticamente proprio nel Benfica. 100 milioni di euro che, come riferito, la Juventus non sarebbe in grado di mettere sul piatto per un’operazione decisamente fuori dalla portata della ‘Vecchia Signora’.

In questo modo Silva saluterebbe il Portogallo ma anche l’ipotesi Juventus che, ormai da diverse settimane, circola come possibile suggestione per rimpolpare la retroguardia di Massimiliano Allegri. Antonio Silva in breve tempo ha conquistato tutti con la maglia del Benfica, accumulando ben 3262′ tra campionato e coppe, con 36 apparizioni e 4 gol all’attivo. La società torinese dovrà quindi rivolgere altrove le proprie attenzioni, a caccia di innesti di un certo peso proprio in quella zona del campo. Perchè la Juventus, con Bonucci in netto calo ed il solo Bremer che ha conquistato la piena fiducia dell’allenatore toscano, sarà costretta a portare alla Continassa almeno un grande colpo al centro della difesa del futuro.