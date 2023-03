Juventus, subito un colpo in attacco: si chiude per 9 milioni di euro

La Juventus è in cerca di costruire la squadra per la prossima stagione, per Massimiliano Allegri, ed ecco il colpo per l’attacco

La società bianconera sta vivendo quest’anno una stagione con diversi e grandi alti e bassi. Nonostante le dinamiche l’occhio, ovviamente, va anche al calciomercato in vista della prossima stagione. La squadra non ha offerto sempre prestazioni all’altezza, condizionata anche dalla vicenda legata all’Operazione Prisma’.

Sicuramente i 15 punti di penalizzazione hanno dato problemi nel lavoro di Massimiliano Allegri che è dovuto intervenire, oltre che in campo, anche nella nell’aspetto mentale dei suoi calciatori. Questa situazione, ovviamente, perché potresti cadere nella trappola del “Mi hanno tolto quanto conquistato sul campo” e il tecnico livornese è stato bravo a tenere alto l’umore della squadra bianconera.

Le tante vittorie, arrivate in maniera consecutiva, hanno portato i bianconeri a sognare il quarto posto in campionato. In Coppa Italia Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi affronteranno nelle prossime settimane l’Inter in un doppio quanto atteso confronto. Eventualmente questa sfida porterà il club vincitore ad affrontare una tra Fiorentina e Cremonese nell’atto conclusivo della manifestazione. Lo Sporting Lisbona, invece, è l’avversario ai quarti di finale di Europa League, con il Manchester United all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, si tratta la conferma di Milik

Arkadiusz Milik è arrivato a Torino nell’ultimo giorno del calciomercato estivo, come ultimo ‘botto’ regalato dalla dirigenza bianconera a Massimiliano Allegri. La sua avventura in Piemonte è iniziata alla grande con alcuni gol molto importanti prima di un infortunio che lo sta tenendo ormai da tempo lontano dal campo da gioco. Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha incontrato la dirigenza della Juventus per valutare il riscatto a favore dei bianconeri, che potrebbe essere attorno ai 9 milioni di euro. Si attendono sviluppi, sul suo futuro, come riporta il Corriere dello Sport. Il club bianconero potrebbe quindi sferrare presto l’attacco per il bomber polacco.

Oltre a Milik in casa bianconera una delle note liete della Juventus, in questa stagione, riguarda le prestazioni e l’affermazione di Nicolò Fagioli. Già che nel 2018 il calciatore era stato menzionato da Massimiliano Allegri in una conferenza stampa, che lo vedeva come un grande prospetto per il futuro. In questa stagione il calciatore ex Cremonese ha sfruttato al meglio l’opportunità data dal tecnico toscana, anche favorito dal lungo infortunio di Paul Pogba che non permette al francese di dare una mano in campo ai suoi compagni.