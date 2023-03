Kovacic gratis, che colpo: si sta muovendo il mister

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al futuro.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione attuale sia entrata in una fase cruciale. Alcuni dei principali top club europei già sono al lavoro per provare a rinforzare la rosa. 3

Tra i club più attivi troviamo il Bayern Monaco che, dopo aver sollevato dall’incarico Julian Nagelsmann per affidare la propria panchina a Thomas Tuchel, sembra pronto a fiondarsi sul calciomercato per cercare di accontentare le richieste del proprio allenatore. Il reparto che i bavaresi intendono rimpolpare è il centrocampo, che necessità di ulteriori tasselli. A tal proposito, il neo allenatore avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza il croato Mateo Kovacic, oggi in forza al Chelsea.

Tuchel vuole Kovacic: Bayern al lavoro

Stando a quanto riporta Evening Standard, il nuovo allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza tedesca di portare in Germania Mateo Kovacic. Il tecnico è un grande estimatore del centrocampista classe 1994, visto che lo ha allenato proprio durante l’avventura sulla panchina del club londinese. Fino ad ora Kovacic non ha fatto una grandissima stagione e le statistiche non premiano la sua annata. L’ex centrocampista nerazzurro vedrà scadere il proprio contratto nel giugno 2024 e, ad oggi, non sembrano esserci margini per un possibile prolungamento.

Viste anche le spese fatte dal Chelsea nel mercato invernale, la società potrebbe pensare di cedere il centrocampista ad un anno dalla scadenza, in modo da non perdere il calciatore a parametro zero e magari racimolare qualcosa dalla sua cessione. Il Bayern Monaco sembra avere tutta l’intenzione di accontentare il proprio allenatore. Il club tedesco potrebbe presto avviare i contatti con il club inglese per capire se ci sono i margini per portare Kovacic a Monaco di Baviera già in estate.

Tuchel ha allenato Kovacic ai tempi della sua avventura a Londra e considera il centrocampista una pedina molto interessante, lo ha puntato cosi in vista della prossima stagione. L’ex calciatore dell’Inter, quindi, potrebbe proseguire la propria carriera in Germania, resta solo da capire se già in questa stagione oppure dal prossimo anno. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Thomas Tuchel che potrebbe riabbracciare a breve il classe 1994. Il Bayern Monaco è al lavoro per cercare di accontentarlo nel più breve tempo possibile e lavora in vista del futuro.