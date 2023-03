Chanel Totti, posa da diva e borsa griffata: costa un occhio della testa, critiche del web

La figlia di Francesco Totti, Chanel, negli ultimi giorni è finita nel mirino del web per una sua mossa sui social network

La figlia dell’ex capitano della Roma Chanel Totti negli ultimi mesi è diventata virale sui social network. Nelle ultime ore la ragazza è addirittura finita nella bufera del web dopo un gesto molto criticato.

In questi ultimi mesi stiamo vedendo una nuova versione di Francesco Totti, dopo essere abituati a vederlo con gli scarpini a creare magie su un campo da calcio. L’ex capitano della Roma, infatti, in questi ultimi tempi è comparso più volte in alcuni video su Tik Tok della figlia Chanel, che ha avuto una boom importante sulla piattaforma che sta diventando sempre più di moda.

La stessa Chanel Totti, tramite una diretta su Twitch, qualche mese fa aveva voluto parlare anche del padre e del suo addio al calcio: “Non seguo il mondo del pallone, per me il vero Re è e sarà per sempre uno solo”, queste le parole della figlia dell’ex capitano della Roma. Questo ovviamente è stato un attestato di stima importante nei confronti del papà.

Chanel Totti, la borsa fa impazzire il web

Negli ultimi giorni Chanel Totti è stata a una cena con la mamma Ilary Blasi e il neo fidanzato di quest’ultima Bastian, in un importante locale nella Capitale. La figlia di Francesco Totti ha postato una foto della serata sul suo profilo Instagram e una borsa costosa sul tavolo ha creato una bufera da parte del web, con alcuni commenti degli haters che stanno facendo il giro di internet. Uno di coloro che la segue ha commentato in maniera stuzzicante, cercando di attaccare la ragazza: “Pare che hai 40 anni…”.

Una ragazza, invece, ha voluto dare un consiglio a Chanel ma con un commento molto piccato: “Non e’ una critica, solo un consiglio: ritorna ad essere una ragazzina…sembri una cinquantenne. Perché?”. Un ultimo, invece, recita: “Le donne mature fanno capriole (e spendono soldi)per sembrare giovani mentre le giovani giocano a fare le quarantenni…chi vincerà questa battaglia?”. Ovviamente il web è molto crudele, con le persone celebri che non possono sbagliare una mossa, a volte anche in buonafede, perché si vedono subito attaccati dalla critica di chi li segue. Chanel è spesso nel mirino della critica e la giovane ragazza è troppo spesso al centro dell’attenzione e delle polemiche.