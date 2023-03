Juventus: non solo Zidane, anche un campione dal Real

La Juventus sogna in grande per la prossima stagione: pronto un colpo dal Real Madrid con Zidane in panchina.

In casa Juventus, nonostante le continue voci su possibili penalizzazioni, si guarda con fiducia al futuro e il club bianconero è al lavoro per dare al prossimo tecnico una squadra sicuramente molto più forte di quella attuale.

La prima questione da risolvere è sicuramente il tema allenatore. Allegri spera in una conferma, ma il nome di Zidane resta in corsa e con lui durante il calciomercato potrebbe arrivare un campione dal Real Madrid. Il francese ha lasciato sicuramente buoni ricordi in Spagna e la sua presenza potrebbe essere un motivo in più per arrivare in Italia.

Calciomercato Juve: con Zidane si sogna in grande, colpo dal Real Madrid

Le strade di Zidane e della Juventus potrebbero incontrarsi la prossima estate. Il nome del francese è in cima alla lista della nuova società e ci sarebbe, stando alle ultime indiscrezioni, un principio di accordo tra le parti in vista di giugno. Molto dipenderà dalla Champions League, ma con il quarto posto questo matrimonio è destinato a farsi per diversi motivi.

E l’arrivo di Zidane sulla panchina della Juventus potrebbe portare in bianconero un campione dal Real Madrid. Secondo quanto riferito da fichajes.net, Modric sembra aver rotto definitivamente con il club spagnolo e il contratto in scadenza rappresenta una chance importante soprattutto per la Vecchia Signora. I contatti per il momento non sono ancora entrati nel vivo, ma la presenza di Zidane è un motivo in più per fare in modo di arrivare alla fumata bianca.

Modric ha un rapporto importante con il tecnico francese e la sua presenza potrebbe rappresentare quel qualcosa in più per dire sì alla proposta bianconera. Da precisare che il giocatore è destinato ad essere molto utile al club bianconero soprattutto in caso di addio di Rabiot e Locatelli.

Mercato: la Serie A nel destino di Modric

La Juventus potrebbe riuscire a portare Modric in Serie A dopo le diverse voci di calciomercato delle scorse sessioni. Il croato nel giro di qualche anno è stato accostato a Milan, Inter e Roma, ma alla fine il Real Madrid l’ha sempre spuntata.

Ora gli spagnoli vorrebbero aspettare la fine del campionato per valutare meglio il rinnovo del contratto. Una situazione che non piace assolutamente al croato, che sembra essere pronto a dire no alla proposta e valutare con attenzione l’ipotesi di una nuova esperienza lontano dalla Spagna. MLS e Emirati Arabi sicuramente in pole position, ma la Juventus con Zidane in panchina potrebbe davvero sbaragliare la concorrenza per Modric.