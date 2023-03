UEFA spaventata: in caso di esclusione club, risarcimento da 100 milioni

L’Uefa è ora sulla difensiva, un top club punta a un maxi risarcimento da 100 milioni per quanto riguarda l’esclusione dalle coppe, andando direttamente al contro attacco.

Una situazione che non piace ai vertici del calcio europeo, la Uefa potrebbe essere costretta a una sconfitta che passerebbe alla storia, una vagonata di milioni di risarcimento per un club che ha aperto il suo fronte verso una sorta di rivalsa.

Uefa vs top club, c’è lo scontro

Il calcio europeo sta diventando sempre più un terreno di scontro con carte bollate e non di puro e semplice agonismo sportivo. L’Uefa ha i suoi grattacapi, i club vogliono delle risposte concrete e, in alcuni casi, anche delle soddisfazioni economiche.

Un top club è nel mirino, l’Uefa pensa all’esclusione e lo ha fatto intendere più o meno palesemente. Creando una sorta di caso tutto particolare, i tifosi non sono di certi felici da questa possibilità mentre la dirigenza tutela il club, l’esclusione dalle coppe europee porterebbe svantaggi economici. Per questo motivo, allora meglio passare direttamente all’incasso, chiedendo i danni alla Uefa per un centinaio di milioni.

L’esclusione dalle coppe vale milioni

C’è un caso limite che sta emergendo. L’Uefa ha nella sua facoltà l’esclusione di un club dalle coppe europee, che sia Champions, Europa o Conference League. Tutto ciò in virtù del caso della violazione della lettera G dell’art. 4, che riguarda il club e il coinvolgimento sull’influenzare l’esito di una partita a livello nazionale o internazionale. Come riporta il Mundo Deportivo, la Uefa sembra non volere nemmeno aspettare la sentenza della corte di giustizia, andando direttamente all’esclusione del Barcellona, club che sta dominando la Liga.

A tutto ciò, arriverà quindi la replica netta dei catalani. Il Barcellona è convinto delle sue ragioni sul caso Negreira e vuole bloccare la Uefa che, secondo gli spagnoli, non potrebbe escludere preventivamente dalle coppe, senza avere in mano le condanne in primo e secondo grado della giustizia spagnola. Da ciò, ecco come il Barcellona punterà a un maxi risarcimento da 100 milioni di euro, la Uefa è pronta ad assumersi questo rischio?

Barcellona punta al risarcimento Uefa

Un punto importante e non secondario. L’esclusione del Barcellona dalle coppe senza una condanna è un rischio per la Uefa, i milioni di risarcimento non sono una passeggiata. Le casse europee dovrebbero poi risarcire i catalani per mancato guadagno (biglietteria, diritti tv, premi stessi della Uefa) nonché per un danno di immagine di non poco conto. Senza violazioni penali, avrebbe ragione il Barcellona: l’Uefa non può contraddire la legislazione o le sentenze di uno stato.