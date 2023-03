L’erede di Rabiot arriva da Londra: tutti felici dopo lo scambio

La Juventus di Allegri è focalizzata nella rincorsa ad un posto per la prossima Champions League. Dietro le scrivanie, però, è iniziata la programmazione e con essa le prime trattative.

Uno dei casi più spinosi per il futuro della Vecchia Signora è il futuro del centrocampista francese Adrien Rabiot. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e, ad oggi, i discorsi sul rinnovo sembrano non fare passi in avanti.

Per questo in casa bianconera si iniziano a valutare le alternative all’ex Paris Saint Germain, che mai come in questa stagione si sta dimostrando un calciatore in grado di fare la differenza. Il possibile nuovo innesto per il centrocampo della Juventus potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Per l’erede di Rabiot, infatti, si è aperta una pista che parla di uno scambio con un club di Londra.

Arrivato a parametro zero nell’estate del 2019, Adrien Rabiot non aveva inizialmente convinto l’esigente piazza bianconera. Prima del trasferimento alla Juve, il centrocampista francese era balzato agli onori della cronaca per il contenzioso con il PSG capitanato dalla madre Veronique. Le prestazioni fornite sul campo, unite al lauto ingaggio percepito in tempo di recessione economica, avevano fatto mugugnare i tifosi della Vecchia Signora. In questa stagione, pero, Rabiot ha fatto ricredere anche i detrattori con prestazioni molto spesso di alto livello condite anche da gol pesanti, 9 tra Serie A e Champions League.

Juventus rassegnata a perdere Rabiot? L’assist potrebbe arrivare da Londra

Le buone prestazioni fornite in questa stagione, però, rischiano di diventare un’arma a doppio taglio per la Juventus. Il francese, infatti, andrà in scadenza nel giugno 2023 e potrebbe facilmente trovare un club disposto a pagare un ingaggio da almeno 10 milioni. Alla ricerca di un eventuale sostituto, dunque, la Vecchia Signora ha iniziato a guardarsi intorno e pare che abbia trovato terreno fertile in Inghilterra. Com’é noto, i bianconeri hanno ceduto Denis Zakaria in prestito al Chelsea. I Blues starebbero pensando di confermare lo svizzero in rosa ma per farlo vorrebbero uno sconto dalla Juve. I due club potrebbero, però, venirsi incontro con l’inserimento di Ruben Loftus-Cheek come c01ontropartita.

Il centrocampista classe ’96 è un prodotto dell’academy del Chelsea ma ha spesso fatto fatica a trovare spazio in prima squadra. Loftus-Cheek, inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2024 con opzione fino al 2025 e per questo dalle parti di Stamford Bridge potrebbero iniziare a vagliare un suo addio.